Le nombre de patients admis aux urgences a atteint un nouveau record en 2016, avec près de 21 millions de passages enregistrés dans 641 hôpitaux publics et privés, soit 700.000 de plus qu'en 2015, selon un rapport publié ce mardi par le Drees, le service statistique des ministères sociaux.

Le nombre de passages aux urgences a doublé en 20 ans

Cette hausse de 3,5% confirme la tendance observée depuis 20 ans, selon le rapport, qui note que "le nombre annuel de passages continue de progresser à un rythme régulier". L'activité a ainsi doublé depuis 1996, quand les urgences accueillaient 10,1 millions de patients, hors outremer et hôpitaux militaires. Certains établissements disposant à la fois de structures générales et pédiatriques, la France comptait 719 services d'urgences en 2016, soit quatre de moins qu'en 2015. Le nombre moyen de passages annuels a par conséquent augmenté de 28.000 à 29.000, avec un écart inchangé entre hôpitaux publics (32.000) et cliniques privées à but lucratif (22.000).

Un véritable "virage ambulatoire"

En dehors des urgences, les établissements de santé ont enregistré une hausse de 4,3% du nombre de journées d'hospitalisation "partielle" (sans nuitée), proche de 16,5 millions en 2016. A l'inverse, le nombre de journées en hospitalisation "complète" s'est tassé de 0,5%, en dessous de 121,4 millions. Ce "virage ambulatoire" s'est traduit par la suppression de 4.000 lits d'hospitalisation complète, en partie compensée par la création de 1.850 places d'hospitalisation partielle. On dénombrait ainsi un peu plus de 404.000 lits et près de 75.000 places d'hospitalisation partielle dans 3.065 sites hospitaliers, dont 1.376 appartenant au secteur public, 1.003 au privé lucratif et 686 au privé non lucratif.

Les cliniques privées toujours plus rentables

Ce rapport indique également que la rentabilité des cliniques privées atteint son plus haut niveau depuis dix ans, note franceinfo. En 2016, la rentabilité de ces établissements a progressé de 0,6 point, et atteint son plus haut niveau depuis 2006. Selon l'étude, c'est notamment grâce au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), mis en place sous le quinquennat de François Hollande, et dont de nombreuses cliniques ont bénéficié.

En revanche, la situation financière des hôpitaux publics n'est pas aussi bonne. Si leur déficit global se réduit de moitié, à 190 millions d'euros, le taux d'endettement continue de progresser, avec une hausse d'un point, pour atteindre 51,5% des ressources.