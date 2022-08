Hôpital : "le SAMU n'a pas les moyens de réguler l'accès aux urgences" en Gironde

L'été 2022 a été ponctué de fermetures dans les services d'urgence des cliniques et hôpitaux de Gironde. Avec l'obligation de solliciter le SAMU pour être orienté vers le bon établissement. Le syndicat SUD du CHU de Bordeaux dénonce "une réponse qui n'est pas adaptée" aux problèmes des patients.

"Le SAMU33 n'a pas les moyens humains pour réguler l'accès aux urgences des patients" dénonce le syndicat SUD dans un communiqué ce lundi. Les urgences ont fonctionné au ralenti tout l'été avec des périodes de fermeture la nuit et/ou le jour à cause du manque de personnel. Le dernier établissement a avoir rouvert son service d'urgence est la clinique du Tondu ce lundi, après un mois de fermeture. Depuis le mois de mai, le CHU de Bordeaux fonctionne au ralenti la nuit, et régule l'accès aux urgences par le SAMU. Une situation qui pourrait devenir pérenne selon le syndicat SUD et qui est "inacceptable" pour le Gilbert Mouden, représentant du personnel. De son côté, le CHU de Bordeaux estime de son côté qu'il est encore trop tôt pour analyser le déroulement de l'été aux urgences.

"Si ce principe semble magique pour diminuer le nombre de passage aux urgences, malheureusement il met très gravement en difficulté le centre 15 et en danger les citoyens qui ont besoin de ce numéro pour une urgence vitale" dénonce le syndicat du groupe hospitalier Pellegrin. Pendant l'été, Ariette, 83 ans, qui a l'habitude d'aller aux urgences des 4 pavillons, n'a pas réussi à aller aux urgences après plusieurs malaises. Il a fallu passer par le 15, "encore faut-il arriver à les joindre" dénonce la femme.