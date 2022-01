Hôpital : les élus alertent le ministre de la santé sur la situation financière du CHIC de Quimper

Les élus du conseil de surveillance du CHIC, le centre hospitalier de Cornouaille qui regroupe le site de Laënnec à Quimper et celui du Porzou à Concarneau, montent au créneau. ,

Isabelle Assih (maire de Quimper et de QBO), Olivier Bellec (maire de Trégunc et président de Concarneau Agglomération), Marc Bigot (maire de Concarneau), Paul Boedec (maire de Landrévarzec) et Matthieu Stervignou (conseiller départemental de Quimper et conseiller municipal) signent une lettre commune destinée à Olivier Véran.

Situation financière inquiétante

Ils y expriment leur inquiétude concernant la situation du CHIC qui accueille les besoins de santé de plus de 300 000 habitants de Cornouaille et dont la situation financière est préoccupante depuis plusieurs années. Le déficit cumulé atteint 26 millions d'euros et la dette est de l'ordre de 30 millions d'euros. Le CHIC "finance l'intégralité de ses investissements actuels par l'emprunt" soulignent les élus.

Dans le cadre du Ségur de la santé, des aides à l'investissement (1,8 millions d'euros) et à la restauration financière (1,35 millions d'euros + 6,7 millions d'euros) ont été débloquées. Des aides "sous-dimensionnées" face à la dégradation financière de l'établissement constatent les élus qui demandent un effort massif de l'Etat pour assurer la pérennité du site.

Soutien trop faible de l'Etat

Les élus regrettent aussi que les projets de réorganisation et de modernisation des plateaux ambulatoires et de consultation du CHIC ne soient quasiment pas soutenus à ce jour : 4,8 millions d'euros pour le site de Concarneau sur les 14 millions d'euros estimés et 0€ pour le site de Quimper sur 37,2 millions d'euros.

L'Etat n'a encore pas rendu sa copie finale mais n'a pas donné de calendrier et de modalités pour trancher : "un défaut d'information (qui) renforce le sentiment d'incertitude (...) Le soutien a ce projet est vital pour le territoire et ne peut attendre" poursuit le courrier des élus qui cite l'avis de la Chambre régionale de comptes relatif à la gestion du CHIC.

Le conseil de surveillance alerte aussi sur les très fortes tensions sur les ressources humaines qui touche le CHIC comme d'autres établissements et demande la revalorisation des moyens consacrés à l'hôpital et l'organisation d'une table ronde avec les représentants de l'Etat.