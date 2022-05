Hôpital : les gynécologues s'inquiètent de "fermetures inopinées" de maternités cet été

La pénurie de soignants "atteint un niveau critique" dans les maternités, s'est alarmé ce mardi le principal syndicat de gynécologue. Selon le Syndicat des gynécologues-obstétriciens de France (Syngof), "l'accident est imminent".

Dans un communiqué, le Syngof estime que le manque de médecins, pédiatres, anesthésistes, ainsi que de de sages-femmes, "atteint un niveau critique qui met en danger les femmes".

"La périnatalité est en grande souffrance", avec des soignants qui "se découragent" et "désertent les salles de naissances", ajoute le syndicat qui craint des "fermetures estivales inopinées" de maternité ou "pire, les fermetures définitives après accidents graves". Le Syngof cite l'agence régionale santé de Bretagne (ARS), qui a sommé ses hôpitaux et cliniques de lui "transmettre régulièrement" avant l'été "les fermetures de lits envisagées (et) le plan de continuité d'activité (avec) une attention accrue sur les services d'urgences et de maternité".

Or le syndicat des gynécologues-obstétriciens estime que "l'hémorragie n'est pas près de se tarir" car "les signaux envoyés" par les pouvoirs publics _"ne sont pas encourageants"_. Décriant cette "gouvernance administrative", le syndicat juge que "seule une juste reconnaissance (...) de tous les soignants permettra de résoudre" le problème.