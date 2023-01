Hôpital, médecins libéraux, tarification : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur la santé

Emmanuel Macron a dévoilé vendredi son plan pour la santé, à l'issue d'une rencontre avec des personnels du Centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes (Essonne), victime d'une cyberattaque en septembre dernier. Le président de la République avait promis des annonces "concrètes" face à un système de santé "à bout de souffle". Éprouvés la crise Covid, les personnels ne cessent de dénoncer la "déliquescence" de l'offre de soins, avec des urgences débordées et un manque criant de soignants, sur fond de triple épidémie hivernale de Covid-19, grippe et bronchiolite.

Signe du caractère prioritaire accordé à la crise qui frappe l'hôpital mais aussi la médecine de ville, c'est la première fois depuis son arrivée à l'Élysée en 2017 qu'Emmanuel Macron a dédié une cérémonie de vœux spécifiquement aux "acteurs de la santé, hospitaliers et libéraux". Voici ce qu'il faut retenir de ces annonces.

Privilégier la "coopération"

"Je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment de perte de sens qui s'est installé", a déclaré le chef de l'État en préambule alors que plusieurs grèves ont émaillé les dernières semaines. "Le diagnostic, vous le connaissez parfaitement", a poursuivi Emmanuel Macron, évoquant un discours qu'il avait déjà tenu en 2018 sur la situation du secteur de la santé.

"Si le diagnostic était juste, le traitement n'était sans doute pas suffisant", a-t-il reconnu, avant de rappeler quelques-unes des mesures déjà mises en œuvre par son gouvernement : "On a investi 19 milliards d'euros dans notre système de santé" a-t-il vanté. "En trois ans, le budget que notre nation consacre à la santé a augmenté de 50 milliards (...) on a mis fin au numerus clausus." Mais "la réponse n'est pas simplement plus de moyens. (...) On ne forme pas des médecins en un an ou deux ans", a ajouté le Président. "Il n'y a pas de recette miracle" a-t-il prévenu, prédisant "qu'une décennie" serait nécessaire à l'amélioration de la situation.

"Notre défi collectif, c'est à court terme de dégager du temps de soignants face aux patients (...) La solution pour bâtir l'avenir, elle est dans la coopération entre personnel administratif et soignants, soignants et paramédicaux, et entre la ville et l'hôpital", a-t-il insisté. "On a besoin d'améliorer la prévention (...) d'avoir une médecine personnalisée et plus prédictive grâce à l'organisation."

10.000 assistants médicaux d'ici fin 2024

Pour y parvenir, Emmanuel Macron a promis "d'accélérer le recrutement des assistants médicaux" qui ont pour mission d’accueillir les patients, tenir le secrétariat (prise de rendez-vous, constitution d’un dossier, vérification des vaccinations et des dépistages effectués) ou encore d’aider le médecin dans la phase de préconsultation (installer, peser, mesurer un patient ou prendre sa tension). "Aujourd'hui près de 4.000 ont signé un contrat (...) c'est un vrai succès de la politique lancée depuis 2018", s'est-t-il félicité. "On doit arriver à 10.000 d'ici l'année prochaine et on va accroitre les financements pour le faire, ça permet de délester les soignants de tâches périphériques, afin qu'ils se consacrent au soin."

Il faut des "renforts de professionnels et plus de paramédicaux", a poursuivi le chef de l'État. "On a commencé à augmenter les places ouvertes pour les infirmiers, infirmières. Nous devons aller plus loin pour en former davantage", a-t-il défendu. "Le problème, c'est qu'on en a beaucoup qui arrêtent en cours de formation (...) Il faut qu'on revoit l'organisation et le fonctionnement de nos études. Il faut qu'on mette aussi un système plus responsabilisant en sortie d'études."

Réorganiser le travail à l'hôpital "d'ici à juin"

"Liberté d'organisation"

"On doit aussi garder les personnels qui sont là" a ajouté le Président, plaidant pour une réorganisation du travail à l'hôpital "d'ici au 1er juin".

"On doit tout faire pour garder les soignants" à l'hôpital, "ce qui veut dire qu'on doit ensemble travailler à une meilleure organisation du temps de travail. C'est le dernier endroit où les 35 heures fonctionnent encore, c'est une hyper rigidité. Le système ne marche que par des heures sup", a-t-il déploré. Il faut "remettre à plat" le système actuel afin de "rebâtir un système objectivement plus cohérent avec la réalité de votre quotidien" a-t-il soutenu appelant de ses vœux, "une liberté d'organisation plus forte. La loi a ouvert la possibilité d'organiser au niveau du service."

"Un tandem administratif et médical" à la tête des hôpitaux

Un tandem "administratif et médical", constitué sur la base d'un "projet", doit être instauré à la tête des hôpitaux, a complété le chef de l'État. "Très longtemps on a dit 'ce ne doit pas être les soignants qui dirigent l'hôpital, ce doit être les administratifs'. Après on a dit 'le problème c'est les administratifs qui dirigent'", a-t-il observé. "Moi je souhaite qu'on puisse (...) mettre à la tête de nos hôpitaux un tandem administratif et médical, un vrai tandem sur la base d'un projet", a-t-il insisté.

"Sortie" de la tarification à l'acte dès le prochain budget

Sur le financement, Emmanuel Macron a fixé l'objectif de "sortir de la tarification à l'activité dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale".

L'idée est "d'aller vers un financement qui repose sur une rémunération basée sur des objectifs de santé publique", a-t-il précisé. "Cela veut dire qu'il faut une part structurante de la rémunération qui repose sur des objectifs de santé publique qu'on négocie à l'échelle du territoire (...) Ensuite, il doit y avoir une rémunération effective des missions réalisées par chacun (...) et enfin une part de rémunération à l'activité qui est tout à fait légitime."

Ce nouveau financement concernera les établissements publics et privés a précisé le chef de l'État.

"Mieux rémunérer" les médecins qui "assurent la permanence des soins"

Concernant la permanence des soins, Emmanuel Macron a promis des travaux à l'hôpital et de "mieux rémunérer les médecins qui assurent la permanence des soins et ceux qui prennent en charge de nouveaux patients". "C'est là que nous allons concentrer l'effort financier des négociations conventionnelles", a annoncé le Président répondant aux revendications des médecins libéraux qui demandent une revalorisation du prix de la consultation, de 25 à 50 euros.

"Plus largement, nous devons bâtir avec la médecine libérale un 'pacte de devoir', pour mieux récompenser et inciter celles et ceux qui veulent travailler ensemble (...) pour les spécialistes, il s'agira par exemple de réaliser des consultations dans des zones sous denses", a détaillé Emmanuel Macron. L'objectif est de "faire en sorte que d'ici la fin de l'année, chaque citoyen puisse avoir accès à une offre de soins dan son bassin de vie."

Tous les patients souffrant d'une maladie chronique et ne disposant pas, à l'heure actuelle, d'un médecin traitant s'en verront proposer un "avant la fin de l'année", a promis le chef de l'État. "On a 600.000 patients avec des maladies chroniques et qui n'ont pas de médecins traitants et ça c'est un vrai problème", a-t-il déploré. Ces malades se "verront proposer un médecin traitant avant la fin de l'année" ou à défaut "une équipe traitante".

Pour y parvenir le chef de l'État souhaite notamment que soit développé le "recours à d'autres professionnels de santé pour le renouvellement d'ordonnances pour des maladies chroniques" ou encore pour des vaccinations. "Toutes les évolutions devront être identifiées d'ici au 1er mars", a-t-il indiqué.