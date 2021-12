Hôpital Nord Franche-Comté : les personnels épuisés à l'heure de la cinquième vague

Alors que la cinquième vague de Covid-19 commence à s'abattre sur les hôpitaux, 23 salariés de l'hôpital Nord Franche-Comté sont menacés d'être licenciés, s'ils ne reçoivent pas une première injection de vaccin avant le 15 décembre. Selon la présidente de la CNI, les personnels sont épuisés.

Des suppressions de lits puis de nouveaux lits, des afflux de patients, des départs de soignants, plusieurs vagues de Covid... Ces derniers temps les conditions de travail se sont dégradées dans les hôpitaux, et le personnel est à bout, selon Nathalie Depoire, présidente de la CNI, la coordination nationale des infirmières en Nord Franche-Comté. Elle était l'invitée de France Bleu Belfort Montbéliard ce jeudi 2 décembre, pour réagir notamment à l'ultimatum imposé par la direction aux 23 salariés non vaccinés : ils devront recevoir leur première dose d'ici le 15 décembre, sinon ils seront radiés.

Comment les salariés concernés vivent-ils la situation ?

Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont 23 personnes sur 3 250 personnels non-médicaux. Ce sont avant tout des gens qui sont en souffrance, psychologique, qui ont souvent un vécu lourd de la crise Covid et qui n'ont pas pris cette décision de vaccination. Ce sont des raisons qui leur appartiennent. On a une obligation à travers la loi du 5 août. Si on ne respecte pas cette obligation, c'est une suspension. Par contre, dans le texte, rien n'est prévu au-delà de la suspension. Là, c'est la même autorité qui les a suspendus, qui leur a déprogrammé le badge d'entrée sur l'hôpital, qui leur annonce qu'ils vont être poursuivis pour un abandon de poste. Ce n'est pas leur décision de ne pas venir à l'hôpital.

Est-ce qu'aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, on peut se permettre de menacer et donc peut être de perdre 23 salariés ?

L'argument de la direction, c'est de dire que ça leur permettra de les remplacer et d'avoir du monde sur le pont. Maintenant, on trouve qu'humainement, par rapport à leur engagement à ces 23 personnes pendant cette crise Covid, c'est assez inacceptable.

Et en même temps, est-ce que quand on est salarié de l'hôpital, on peut se permettre de ne pas être vacciné, quand c'est présenté comme la solution ultime ?

Alors, je peux que vous dire que nous, on reste favorable à la vaccination, que c'est important, c'est le moyen de protection aujourd'hui contre la crise. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui ces 23 personnes doivent avoir cette sanction ? Non, pour nous, non.

Est-ce que vous pensez que les non-vaccinés vont se plier à la demande de l'hôpital d'ici le 15 décembre ?

Je crois que la décision leur appartient.

Pour en revenir à la situation sanitaire dans le Territoire de Belfort, les chiffres sont impressionnants. La cinquième vague est en train de s'abattre sur l'hôpital. Est-ce que les soignants vont tenir ?

C'est la question qu'on peut se poser. Première, deuxième, troisième, quatrième. Je vous dirais que déjà, la première, on avait très peur de ne pas tenir. Il y a une résilience exceptionnelle et je pense qu'on ne peut que rendre hommage à tous les hospitaliers. Maintenant, est ce que nous tiendrons ? Le Covid reste très médiatique, mais ce n'est pas la seule problématique de l'hôpital aujourd'hui. On était déjà en tension avec un afflux de personnes, notamment de personnes âgées, avec toutes les difficultés de prise en charge qu'on connaît à la fois à l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital, avec la désertification médicale. Donc, bien sûr, on est inquiet. On va se remobiliser, mais je crois que l'essentiel est qu'on puisse travailler à une amélioration des conditions de travail. D'ailleurs, ce matin, on a un lancement sur l'hôpital du comité de pilotage des négociations pour le Segur de la santé et on espère qu'on va pouvoir obtenir des éléments qui nous permettront d'aider les personnels rapidement.

Justement, quelle est la réalité du quotidien des soignants ? Quelles sont ses conditions de travail ?

Les conditions de travail, c'est de ne pas être assez nombreux par rapport à la qualité des soins qu'on voudrait donner, puisque la charge s'est alourdie, puisqu'on rajoute des lits supplémentaires parce qu'on manque de lits et qu'on n'est pas plus nombreux en termes de personnel, au contraire.

Et le moral en a forcément pris un coup ?

Oui, il y a une forme de découragement. Donc il faut qu'on soit aux côtés de nos collègues. Mais il faut que rapidement, on ait des moyens et des aides, et pas que des annonces et des discours. Faut que ça se concrétise en urgence.

Est ce que des opérations vont être déprogrammées, comme à Colmar ou Mulhouse, où le plan blanc est déclenché ?

Écoutez, si le plan blanc est confirmé, c'est effectivement ce qu'il risque de se passer. C'est en discussion. Il y a eu une réunion hier soir. Je n'ai même pas encore l'information à vous communiquer. Mais même si ce n'est pas aujourd'hui, dans les jours à venir, on comprend bien que la situation se tend de plus en plus.