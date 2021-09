Hôpital Nord Franche-Comté : nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire à l'appel de la CGT

La CGT de l'hôpital Nord Franche Comté mobilisée contre les sanctions à venir qui viseront les soignants non vaccinés, à partir du 15 septembre prochain. Le syndicat organise un nouveau rassemblement sur le parvis de l'hôpital ce mardi 7 septembre de 12h30 à 14h30, contre le Pass Sanitiaire, les sanctions et le sous effectif dans les établissements hospitaliers.

Luc Kahl, infirmier CGT à l'hôpital Nord Franche-Comté, était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. Il parle de l'obligation vaccinale comme d'une "opération politique du gouvernement, pour se dédouaner de ses responsabilités". Il parle aussi de division : " Dresser les vaccinés contre les non vaccinés, les collègues non vaccinés. On a fait tout ce qu'il fallait et on a respecté les gestes barrières, on a fait le port du masque, etc. Et les collègues, je les connais. Ce ne sont pas des collègues irresponsables"