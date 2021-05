Hôpital Nord Franche-Comté : "Pas de retour à la normale avant le dernier trimestre"

A l'occasion de la deuxième étape du déconfinement, Pascal Mathis, le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté, est revenu sur la situation à Trévenans. "Nous participons à cette étape importante, avec la possibilité pour les familles de visiter leurs proches à nouveau à partir d'aujourd'hui, à part en réanimation et dans les deux unités covid".

Toujours 20 personnes en réanimation

Car le plateau reste très haut à l'hôpital Nord Franche-Comté. "Nous avons une soixantaine de personnes hospitalisées pour cause de Covid et nous avons 20 personnes en réanimation". En conséquence, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. "Pas avant le dernier trimestre de l'année" estime Pierre Mathis, concernant notamment la reprogrammation de l'ensemble des opérations non urgentes.

On va déterminer des priorités pour les reprogrammations des opérations

"D'habitude, nous faisons _2 000 interventions chirurgicales par mois_. On en a fait le quart sur les six derniers mois. On va donc reprendre progressivement en priorisant ces reprogrammations".