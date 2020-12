Un chiffre qui continue d'augmenter et se rapproche de celui de la première vague, tous les services sont concernés. Un poids en plus pour le personnel exténué face au nombre de malades qui ne diminue plus.

Hôpital Nord Franche-Comté : plus de 300 soignants contaminés pendant la seconde vague de l'épidémie

Au moins 330 soignants de l'hôpital Nord Franche Comté ont été contaminés par le coronavirus pendant la deuxième vague de l'épidémie, soit depuis début septembre. Mardi, une centaine d'entre eux étaient en arrêt de travail. Dans l'hôpital tous les services sont touchés, même ceux qui ne sont pas en contact avec des malades du Covid.

On est épuisés psychologiquement, par la crainte de la contamination

En conséquence, les agents comme Corine Jacquot, technicienne de laboratoire dans l'hôpital depuis 21 ans prennent des précautions. Par crainte de contaminer sa famille, elle a mis en place son protocole sanitaire : "une tenue pour la maison, une pour le trajet à l'hôpital, et une pour le travail", précise-t-elle. La soignante a aussi changé ses habitudes, "même après le confinement, je vois ma famille et mes amis à l'extérieur, on a vraiment décidé de prendre ces mesures parce que je travaille à l'HNFC".

Les soignants contaminés sont tous en arrêt maladie, et cela crée des tensions dans les services, surtout quand un cluster y est détecté. "On a eu plusieurs cas en même temps dans le laboratoire, ça pose problème parce que la charge de travail supplémentaire est répartie entre les agents qui ne sont pas malades." Résultat : "On est épuisés psychologiquement, par la crainte de la contamination", conclut la technicienne de laboratoire.

Le protocole au sein de l'hôpital

Est-ce que les personnels se contaminent à l'hôpital ? Difficile de le savoir, selon de Sylvie Boursier, médecin du travail de l'HNFC, elle est chargée de tracer les cas contacts au sein de l'établissement. Elle constate que, "oui, les personnels se contaminent en partie au travail". Attention ce n'est pas une généralité, "seulement quand il y a plusieurs cas, en même temps, dans un même service, on pense que c'est une contamination professionnelle." Si elle a lieu, la contamination se fait pendant les pauses, affirme la médecin du travail. "Les moments où on enlève les masques", précise-t-elle.

La médecine du travail se charge d'appliquer le protocole dans le cas où un agent est testé positif. "On établit la liste de ses cas contacts, ce sont les contacts sans masques. Ces derniers sont à leur tour informés, ils doivent se faire tester 7 jours après le contact et renforcer les gestes barrières, c’est-à-dire ne jamais enlever son masque en présence d'une autre personne", explique Sylvie Boursier.

Les contaminations peuvent bien évidemment se faire en dehors de l'établissement, des patients aux soignants ou par les visiteurs. L'établissement a d'ailleurs pris des restrictions, depuis le 12 décembre. Dans la plupart des services les visites sont interdites (sauf maternité, néonalité, pédiatrie, chambres funéraires, accompagnement fin de vie) et le nombre de consultations a été divisé par deux.

Heureusement, la très grande majorité des soignants malades ne développent pas de formes graves de la maladie, jusqu'à présent, un seul a été admis en réanimation. Aucun n'est décédé.

L'hôpital de Trévenans emploie 3.800 personnes dont 400 médecins et internes.