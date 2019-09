Hôpital Nord Franche-Comté : tous les personnels appelés à une grève illimitée

Territoire de Belfort, France

En plus de la grève aux urgences, ce sont maintenant tous les services qui sont appelés à une grève illimitée à l'hôpital Nord Franche-Comté. Suite à une réunion avec la direction ce mercredi après-midi, l'intersyndicale a décidé de maintenir le préavis. Les syndicats demandent notamment plus de moyens humains, de reconnaissance et une augmentation de salaire mensuelle. Ils disent ne pas avoir obtenu entière satisfaction.

"On aurait aimé des avancées un peu plus claires, explique Corinne Peter, représentante CFDT pour l'intersyndicale. On aurait aimé un engagement par rapport à un paiement des heures supplémentaires au moment où les agents les font." La grève ne devrait pas avoir de conséquence pour les patients, puisque les grévistes sont assignés mais portent un brassard noir, symbole de leur colère.

Une réflexion pour des recrutements

Les grévistes demandent également plus de personnel, notamment dans certains services où ils estiment qu'il manque une infirmière ou une aide soignante en roulement de service de jour. Et la direction aurait lâché du lest concernant une équipe de renfort d'hiver selon Corinne Peter : "La direction nous propose d'engager une réflexion pour une création d'équipe en renfort, sur le services des urgences et sur les services de médecine interne, de gériatrie, peut être au service des personnes âgées. Il y aura des créations de poste mais à quel niveau ? On ne sait pas."

En attendant les négociations se poursuivent, une autre réunion avec la direction devrait avoir lieu le 17 octobre. La direction, sollicitée, n'a pas répondu à nos appels.