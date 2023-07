Hôpital : pas assez de personnel, les urgences de Saint-Vallier fermées deux semaines au mois d'août

La direction de l'hôpital de Saint-Vallier dans le Nord Drôme annonce ce mercredi la fermeture temporaire de son service d'urgences du 5 au 19 août 2023 à cause du manque de personnels disponibles. Il ne rouvrira que le dimanche 20 août à 8 heures. Est-ce à cause des congés et du manque de remplaçants en nombre suffisant ? La direction dit "avoir recherché toutes les alternatives possibles", sans donner davantage d'explications.

En attendant, comme il est de plus en plus habituel, les habitants doivent appeler le 15 "qui prodiguera les premiers conseils et, en fonction de la situation, orientera vers le médecin traitant, la maison médicale de garde de Saint-Vallier ou le service d'urgences de votre secteur". La maison médicale de garde sur le site de l'hôpital est ouverte de 19 heures à 22 heures les soirs, et jusqu'à 20 heures les samedis à partir de 12 heures et les dimanches à partir de 8 heures.

Pour Pierre Jouvet, maire PS de Saint-Vallier, cette fermeture est la conséquence de la politique du gouvernement. "On prend de plein fouet la loi sur l'intérim médical portée par Olivier Véran. Quand nos médecins partent en vacances - et c'est normal - on n'arrive pas à recruter des intérimaires, parce que cette loi met sur le même niveau tous les hôpitaux. L'été, si vous avez un intérim à faire, vous allez plutôt sur la cote d'Azur ou dans le sud ouest qu'à Saint-Vallier. Comme on est un petit hôpital, on est désavantagés". L'élu craint les conséquences pour les pompiers, qui risquent de recevoir plus d'appel. Il annonce que la maison médicale devrait être ouverte soir et week-end durant la fermeture.