Hôpital Psychiatrique Laborit : la CGT dénonce un manque de personnel

Poitiers, France

À l'hôpital psychiatrique du CH Laborit, à Poitiers, deux membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont déposé un droit d'alerte pour "danger grave et imminent". Selon le syndicat CGT, la charge de travail a augmenté depuis l'ouverture d'une nouvelle unité de soin, sans que les effectifs n'aient été augmenté en conséquences. Ils en appellent à la ministre du travail Agnès Buzyn et à l'agence régionale de santé.

Syndicat et direction de l'hôpital diffèrent sur l'analyse de la situation

Selon la CGT, suite à des travaux, deux unités, c'est-à-dire des services qui prennent en charge des patients, ont ouvert. Pour l'une, il s'agit d'une réouverture, prévue. Pour la seconde, en revanche, c'est une nouvelle unité. Dite "de crise", elle accueille les patients en psychiatrie qui connaissent un épisode de crise et qui ont besoin d'être isolés, à la fois pour la sécurité des autres patients, pour celle du personnel soignant, mais aussi pour la leur.

"Il n'y a pas de personnel dédié, indique Sébastien Pinault, secrétaire adjoint au syndicat CGT du CH Laborit, également infirmier. Nous fonctionnons avec une équipe prévue pour une seule unité, pas deux."

Par nature, cette unité de crise n'est pas toujours occupée. Les patients y sont placés sur décision médicale, renouvelable toutes les 24 heures et pour une durée limitée. Ce mardi 23 avril, elle était donc vide. En revanche, précise Sébastien Pinault, les deux chambres étaient occupées la semaine dernière. Or, affirme le responsable syndical, seul un infirmier et un aide-soignant étaient présents (un autre infirmier ayant été mobilisé sur un autre service) pour surveiller les 16 patients de l'unité classique et les deux patients en isolement. Le syndicat estime que chaque unité a besoin d'au moins trois personnes pour fonctionner correctement.

"Ce sont des patients en soins intensifs, ils nécessitent beaucoup d'attention, explique Sébastien Pinault. Par exemple, ils peuvent présenter des risques suicidaires, ou avoir une médicamentation importante qui suppose la présence des soignants. De plus, en cas de crise aiguë, ils peuvent avoir besoin d'être calmés. Un collègue, seul, peut ne pas y arriver. Cela créé une atmosphère tendue, les collègues nous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Cette angoisse se transmet aux patients, c'est une cocotte minute."

Une réorganisation, pas une nouvelle unité

Une réunion a été organisée la semaine dernière avec la direction. La décision a été prise de maintenir l'ouverture.

"A l'issue de cette réunion, les personnels soignants ne nous ont pas signalé un sentiment d'insécurité", assure Christophe Verduzier, le directeur de l'hôpital psychiatrique du CH Laborit. Par ailleurs, le responsable conteste qu'il s'agisse d'une nouvelle ouverture d'unité.

"Nous avons transféré une activité dans de nouveaux locaux, pour le même nombre de lits, les mêmes équipements et le même nombre de personnels", détaille Christophe Verduzier. Seul bémol, admet le directeur : l'unité de soin en isolement est plus éloignée, géographiquement, ce qui peut augmenter le temps de ronde des soignants.

La situation sera réglée à partir du mois de juin, assure Christophe Verduzier, quand la nouvelle unité ouvrira réellement, ce qui se traduira aussi par l'arrivée de quatre nouveaux aides-soignants. Cela portera les effectifs de chaque unité (la classique avec les 16 patients et celle de crise) à deux personnes de chaque côté.

"Mise à part des problématiques liées à de l'absentéisme, je dirais que nous sommes, au centre Laborit, avec des moyens comparables à ceux d'autres établissements", analyse le directeur.