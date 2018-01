Le Havre, France

Le malaise est toujours aussi profond au sein de l'hôpital public. Services saturés, effectifs en burn-out, moyens financiers en baisse : cela fait déjà plusieurs années que les hôpitaux publics sont en plein craquage. Les patients aussi s'en rendent bien compte avec souvent des délais d'attente long, voire très long, une qualité de soins parfois minimale. Depuis quelques jours d'ailleurs le hasthag "Balance ton hosto" sur Twitter décrit les absurdités de gestion de l'hôpital public. Et pour le personnel soignant, faire son métier est de plus en plus compliqué.

Des personnels soignants à bout

Mathieu est infirmier de nuit en pneumologie à l'hôpital Monod du Havre :

Il y a quelques années j'allais travailler avec conviction, j'ai complétement perdu cette conviction"

Si je devais refaire les choses aujourd'hui, j'exercerai un autre métier"

Les médecins, infirmiers et aide-soignants ont lancé le hashtag #BalanceTonHosto pour alerter sur leurs conditions de travailhttps://t.co/q5slo4NvHXpic.twitter.com/qu0OnjOSwI — franceinfo plus (@franceinfoplus) January 23, 2018

Au Havre, le GHH (groupe hospitalier du Havre) compte plus de 4 000 personnels, 294 médecins et une activité en hausse...

D'après les syndicats, si l'hopital tourne encore, c'est uniquement grâce à la bonne volonté et à la conscience professionnelle de son personnel soignant. Et pourtant il y a de nombreux arrêts maladies. En 2014, le groupe hospitalier du Havre a mis en place un plan de lutte contre l'absentéisme de son personnel. Depuis si on regarde les statistiques, c'est 1 point de moins donc une amélioration dela situation mais clairement dans les services de l'hôpital au quotidien, on ne voit pas la différence.