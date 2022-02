Hôpital public de Toul : nouvelle mobilisation contre le manque de personnel

La mobilisation dure depuis de longs mois pour le comité de défense de l'hôpital public de Toul. Une nouvelle fois ce samedi, une cinquantaine de personnes ont défilé dans le centre-ville de Toul pour dénoncer le manque de personnel et la dégradation de l'offre de soin de l'hôpital Saint-Charles.

Une carence notamment en anesthésistes qui a provoqué le transfert de patients vers d'autres centres hospitaliers explique Luc Ferretti, co-président du comité : "dernièrement, un anesthésiste était absent et une future maman a été transférée à Nancy. Il y a un manque d'anesthésiste alors on fait un rattrapage avec le CHRU de Nancy, mais chez eux aussi il y a un manque de personnel et on ne peut pas faire la balance éternellement".

Une version confirmée par Anne-Marie, dont la mère a été transférée dans un hôpital meusien : "on nous a dit qu'il n'y avait plus de place à Toul". Des kilomètres en plus et des inquiétudes supplémentaires pour cette Touloise, alors que pour elle "dans toutes les petites villes de même dimension que Toul, ces problèmes sont devenus des fermetures définitives."

Dans le cortège des usagers mais aussi des soignants dont certains sont appelés en renfort pour faire face à la situation. C'est le cas de Catherine, médecin à la retraite : "Les conditions sont compliquées à cause de la pandémie mais aussi d'une manière générale, c'est le projet de santé national qui est en jeu. La santé est un bien commun qu'il faut défendre. Ici, la situation est comme partout ailleurs, Toul n'est pas une exception. Tout le monde se défend pour faire le maximum avec les moyens que nous avons."

Le comité de défense de l'hôpital public de Toul demande une politique du gouvernement à long termes pour pérenniser les emplois et postes de l'hôpital de Toul.