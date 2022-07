Hôpital : quel été pour les services d'urgences en Béarn et en Bigorre ?

Personnel malade, manque de remplaçants, manque de moyens... Ces dernières semaines les mobilisations pour la défense de l'hôpital publiques ont été nombreuses, notamment à Pau mais surtout à Oloron où le service des urgences avait fermé plusieurs jours début mai en raison d'un manque de soignants. Certains craignent que cette situation s'étende cet été à d'autres hôpitaux du Béarn et de la Bigorre. Tour d'horizon.

Oloron : plusieurs jours de fermeture

La direction de l'hôpital et l'ARS l'assure : il n'y aura pas une fermeture à long terme cet été à Oloron. Pour autant, en raison du manque d'urgentistes, le service devra fermer ses portes en journée ou pendant 24 heures à plusieurs reprises. Et ça va recommencer dès le 11 juillet avec une fermeture pendant 24 heures. Puis il y aura une fermeture en journée de 9h à 19h le week-end des 30 et 31 juillet. Fermeture aussi le 14, le 18 et le 22 août en journée. Et puis pour terminer du samedi 27 août à 9h jusqu'au lundi 29 août à 9h. A d'autres moments, il y n'aura qu'un seul médecin présent, faisant craindre un service dégradé. "Je suis en colère et fatiguée, on est déjà à flux tendus", explique Angélique Lebrun, déléguée CGT à l'hôpital d'Oloron.

à lire aussi Encore des perturbations aux urgences d'Oloron cet été

Orthez et Pau : pas de fermeture mais les conséquences des fermetures à Oloron

Selon la direction de l'hôpital d'Orthez, tous les plannings de l'été sont complet et il n'y a donc pas de fermetures prévues. A Pau également, le personnel sera présent explique Pierre Chanseau, le chef du service des urgences. Pour autant, les fermetures à Oloron auront des conséquences sur l'activité du service : "Tout ce qui relève de l'urgence vitale est déjà adressé prioritairement à l'hôpital de Pau mais d'autres patients pourront être pris en charge. Nous ne serons pas en mesure d'accueillir tous les patients même si nous devons accueillir ceux qui relève de notre territoire."

Pierre Chanseau, chef du service des urgences de l'hôpital de Pau Copier

La Bigorre : à part Bagnères, pas de fermetures

Depuis plusieurs mois, les urgences de l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre sont fermées la nuit. Et cela va continuer cet été. Dans les autres hôpitaux de la Bigorre, comme à Tarbes et Lourdes, il n'y aura pas de fermeture assure l'Agence Régionale de Santé. Pour autant, les syndicats de la santé s'inquiète. "On essaie de maintenir coûte que coûte grâce au dévouement des personnels, mais comment ils vont fonctionner et quel service va-t-on proposer, c'est ça qui nous pose problème", explique Wilfried Zapparoli, secrétaire général du syndicat USD Santé.