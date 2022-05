Hôpital : "situation très inquiétante" dans les services d'urgence des petites villes, alertent les élus

Les services d'urgence des hôpitaux des petites villes sont aussi en difficulté, veut rappeler l'Association des petites villes de France. L'APVF a interpellé mercredi dans un communiqué la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sur la "situation très inquiétante des services d'urgence dans les hôpitaux", alors que de nombreux services ferment ou fonctionnent en mode dégradé partout en France, ce qui laisse craindre des difficultés d'accès aux soins aussi cet été.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plusieurs services à l'arrêt

Une situation "particulièrement grave dans un certain nombre d'établissements hospitaliers de petites villes qui voient leur fonctionnement se dégrader du fait du manque d'effectifs", écrit dans un communiqué l'association d'élus, présidée par Christophe Bouillon, maire de Barentin (Seine-Maritime). L'APVF cite les hôpitaux de Sarlat (Dordogne), Jonzac (Charente-Maritime), Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), Guingamp (Côtes-d'Armor) ou Chinon (Indre-et-Loire), "où l'activité est carrément suspendue". Situation très compliquée également aux urgences de Laval (Mayenne)

Mercredi, Brigitte Bourguignon a promis de la "concertation" avec les soignants avant de prendre des mesures "pour faire face à l'été" et répondre à la pénurie de personnels. Selon l'association Samu-Urgences de France, au moins 120 hôpitaux font face à de graves difficultés de fonctionnement. Plus de la moitié ont dû se résoudre à une fermeture, le plus souvent partielle, de leurs urgences, en raison du manque de personnel. Une dizaine ont dû avoir recours à des délestages, c'est-à-dire renvoyer les malades vers d'autres sites.

"Notre système hospitalier (...) souffre depuis des années d'une gestion purement comptable et financière de notre système de santé au mépris des patients et de la qualité des soins", affirme l'APVF, voyant dans la saturation des urgences un effet de la "désertification médicale" qui frappe certains territoires. "Sous peine d'une crise sanitaire très grave, ce problème doit désormais être pris à bras le corps par le gouvernement et la nouvelle ministre. Des questions telles que l'obligation de la permanence de soins pour les médecins libéraux et la régulation de l'installation des médecins doivent être maintenant posées sans tabou", affirme-t-elle.