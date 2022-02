Hôpital : une première étape franchie pour le CHIC de Quimper vers un investissement de l'Etat

Une bonne nouvelle pour le Centre hospitalier de Cornouaille, le CHIC, à Quimper et Concarneau. La présidente de Quimper Bretagne occidentale et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, Isabelle Assih, annonce ce jeudi que le projet de modernisation des sites de Quimper et Concarneau, d'un montant de 37 millions d'euros, sera examiné par le ministère de la Santé ce premier trimestre.

Dette et déficit

Il y a trois semaines, les élus du conseil de surveillance de l'hôpital avaient écrit au ministère de la Santé pour lui faire part de leurs inquiétudes, et en particulier financières. L'établissement accuse en effet un déficit de 26 millions d'euros et une dette de 30 millions d'euros. Une situation préoccupante pour les 350.000 habitants de Cornouaille.

Il y a quelques semaines, dans le cadre du Ségur de la santé, des aides avaient été débloquées, mais "sous-dimensionnées", estimaient les élus, qui avaient alors mis la pression sur le ministère. Les élus demandaient alors un effort massif de l'Etat pour assurer la pérennité du site.

37 millions d'euros

Les élus espèrent ainsi retenir l'attention du gouvernement et débloquer des fonds, 37 millions d'euros, pour "améliorer l’accueil des usagers et les conditions de travail des personnels de notre Hôpital (réorganisation et modernisation de l’accueil, des plateaux techniques de l’hôpital de jour, du service oncologie, extension du service des urgences…)". Un projet d'investissement également "indispensable pour maintenir et renforcer l’excellence de spécialités présentes au CHIC", estime la présidente du conseil de surveillance.

Ce deuxième volet du plan Ségur n'est pas encore acté pour le CHIC, mais c'est une première étape pour revenir dans les radars du ministère de la Santé. Des réunions doivent se tenir au premier trimestre.