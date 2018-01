Des milliers d'étudiants et professionnels de santé en activité profitent de l'Hôpital Virtuel de Lorraine. Nouveaux locaux tout juste inaugurés sur le plateau de Brabois. Formation numérique et dialogue entre disciplines sont les moteurs de ce centre de formation universitaire.

Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Des mannequins remplacent les patients. Des bases de données numériques actualisent les savoirs. Des jeux de rôle mettent en scène des cas cliniques. Sur le plateau de Brabois, à Vandoeuvre-lès-Nancy, l'Hôpital Virtuel de Lorraine est devenu un centre de formation initiale et continu, au service des malades.

Des mannequins et des outils numériques rendent plus réalistes les formations. © Radio France - Laurent Watrin

Le partage et le dialogue entre disciplines sont au coeur de ce centre de formation universitaire, intégré au Campus Lorraine. "Le numérique est un outil supplémentaire pour mettre en scène des cas cliniques particuliers", explique Annie Hind, ingénieure biomédicale, en salle virtuelle de pédiatrie.

Le grand intérêt de l'Hôpital Virtuel, c'est le croisement des compétences et la validation de la formation continue. Le doyen de la faculté de médecine de Nancy, Marc Braun, est convaincu que les patients seront d'autant mieux soignés que les professionnels de santé viendront régulièrement se remettre à niveau en passant par ce centre de formation universitaire.

Le Professeur Marc Braun, doyen de la faculté de médecine de Nancy. © Radio France - Laurent Watrin

L'aventure de l'Hôpital Virtuel de Lorraine a pris corps en 2014, avec le rapprochement entre l'Ecole de chirurgie de Nancy, animée activement par le docteur N'Guyen Tran, et le Centre universitaire de l'enseignement par simulation médicale (CUESIM), fondé par le Professeur Marc Braun.

Marc Braun, créateur du centre universitaire d'enseignement par simulation médicale, doyen de la faculté de médecine de Nancy Copier

Quatre ans après, les nouveaux locaux de l'Hôpital Virtuel de Lorraine, sur le campus de médecine, à Brabois, offre un espace de plusieurs centaines de mètres carrés dédié à tous les professionnels de santé. Cette première en France est soutenue par les fonds structurels européens : près de 5 millions d'euros du FEDER.

"Nous avons du travail pour des années, rien qu'avec les professionnels de santé du Grand-Est", selon le doyen Marc Braun. De son côté, le directeur général de l'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL), Thierry Conroy, y voit la poursuite des missions de l'ICL "dans un cadre optimisé".

Thierry Conroy, directeur général de l'Institut de Cancérologie de Lorraine. Copier

Lors de l'inauguration des nouveaux locaux, ce mardi 23 janvier 2018, les élus locaux se sont montrés unanimes pour appuyer ce pôle de formation universitaire. Mais les responsables de l'Hôpital Virtuel de Lorraine, fédérés dans un GIE (Groupement d'intérêt économique), savent que le centre lorrain est en concurrence avec d'autres sites de formation en Europe et dans le monde. "La notoriété et la pérennité de l'Hôpital Virtuel de Lorraine se construira par le bouche-à-oreille et la qualité de nos formations", insiste Marc Braun.