Hôpitaux de Laval et Mayenne : la balle est dans le camp des médecins lavallois, d'après Daniel Moinard

Les détails du rapport de Daniel Moinard étaient attendus par les élus mayennais et les acteurs des hôpitaux de Laval et de Mayenne. Ils ont été présentés ce lundi 31 janvier à la préfecture de la Mayenne après avoir été dévoilés partiellement mercredi 26 janvier à la presse. D'après le médiateur, nommé par le Premier ministre dans le dossier des hôpitaux de Laval et de Mayenne, il faut que les médecins lavallois travaillent également au Centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) afin de pouvoir maintenir l'ensemble des services à Mayenne.

"La filière qui pose le plus de problème, c'est l'anesthésie"

Selon Daniel Moinard, la situation au CHNM "ne peut pas perdurer". "La filière la plus sensible, qui pose le plus de problème, c'est l'anesthésie. Et de l'anesthésie dépend l'activité de la gynécologie obstétrique, la chirurgie, les soins continus et les urgences", souligne le médiateur nommé par le Premier ministre Jean Castex, après sa venue en Mayenne le 23 octobre. "On ne peut pas maintenir la chirurgie en l'état au CNHM", affirme-t-il.

Il n'y a pas d'anesthésistes permanents (au CHNM), il n'y a pas de chef de service donc pour toutes les interventions chirurgicales on fait appel à des mercenaires à un prix prohibitif.

Daniel Moinard

Daniel Moinard appelle donc les hôpitaux de Laval et de Mayenne à coopérer et à aller "très très loin dans cette coopération" pour "redresser la situation". "Il faut un projet médical qui garantisse la permanence des soins sur les deux sites. Il faut des équipes médico-chirurgicales bi-site, il n'y a pas d'autres alternatives, la règle d'or étant d'assurer la sécurité du malade", insiste le médiateur à l'origine du rapport sur les hôpitaux de Laval et de Mayenne.

Au total, huit filières ont été identifiées avec l'ARS pour mettre en place cette coopération, comme la chirurgie, l'anesthésie, la médecine, l'oncologie cardiologie et la gériatrie. Des groupes de travail doivent désormais "identifier les activités médicales qui seront pratiquées sur les deux établissements".

De son côté, le nouveau directeur du CH de Laval, Sébastien Tréguenard se dit confiant quant à ce projet de coopération car "les destins des deux établissements sont plus que jamais liés". "Il nous faut nous accorder et coopérer utilement et ça passera effectivement par des équipes médicales qui vont accepter de passer d'un établissement à un autre pour prendre en charge des patients", détaille-t-il.