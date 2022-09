Hôpitaux de Strasbourg : en plus du sous-effectif, les syndicats dénoncent des problèmes de management

Les syndicats des Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent des comptes à la direction. Quatre des six organisations se sont réunies pour déposer un droit d'alerte. Cette procédure entraîne une réunion d'urgence en CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), qui s'est tenue mercredi après midi à 14h. La direction a promis de réaliser un "audit" de la situation pour faire le point.

On se demande si quelqu'un va péter les plombs

Les syndicats présents sur place l'admettent : ce n'est pas tous les jours qu'ils dépassent leurs divergences, mais cette fois la situation l'exigeait. "Normalement une procédure d'alerte c'est vraiment quand tout va mal, reconnait Jean-Claude Matry, président de la CFTC des HUS. Mais là il y a eu des mots mal placés de la part de l'encadrement. On se demande si on va avoir un scénario à la France Télécom, si quelqu'un va péter les plombs".

Le mal-être aux Hôpitaux universitaires est évidemment multifactoriel. Les politiques publiques sont en grande partie responsables selon eux des manques actuels (250 postes de soignants vacants aux HUS selon les chiffres des syndicats). Mais le management toxique exercé par certains cadres de santé aggrave le problème.

"Ce serait bien que l'encadrement soit entendue par les DRH. C'est pas une question d'argent : le personnel aimerait travailler. Mais si on leur cherche des problèmes sur leur planning, en les appelant sur leur congé annuel, ou qu'on supprime des jours de vacances, on se dit : à quoi ça sert de bosser ici", déplore Matry.

Si on essaye encore de nous balader, on n'aura pas d'autres choix que de voir la procureure de la république

Cette procédure a permis de remonter une nouvelle fois le problème à la direction. Les syndicats ont demandé qu'une enquête sur les risques psychosociaux soit menée au sein du personnel des HUS. "Cette enquête doit nous permettre de savoir comment sont traités les agents. Quand est-ce qu'on les appelle, quel jour. Est-ce que l'articulation vie familiale/vie privée a encore un sens pour les responsables des ressources humaines ?", interroge Pierre Wach, secrétaire général de la CGT.

Les syndicats seront là selon lui pour vérifier que la procédure avance correctement et qu'elle donne lieu à des actes. Les syndicats pas n'excluent pas, sinon, de poursuivre la procédure devant la justice. "Si l'enquête ne doit pas être à la hauteur de nos attentes et qu'on essaye encore de nous balader en faisant semblant, en mettant la poussière sous le tapis, on n'aura pas le choix. On ira voir peut-être la procureure de la République, avec un dépôt de plainte. On a assez d'éléments à lui proposer", éclaire Wach.

Deux syndicats n'ont pas pris part à cette procédure. L'UNSA et surtout le syndicat majoritaire FO. L'intersyndical les appelle à rejoindre le mouvement.