Hôpitaux de Strasbourg : opérations déprogrammées et ouvertures de lits supplémentaires en réanimation

Le professeur Yves Hansmann, chef du service des maladies infectieuses aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg est formel, ses équipes affrontent bien une troisième vague de l’épidémie de coronavirus, même si elle ne submerge pas l'hôpital comme au printemps dernier : "On imagine quelque chose de très brutal comme pour la première vague. Là, on est plutôt sur une sorte de flot continu mais avec une poussée évidente, qui justifie le terme de troisième vague".

La réa n'est pas encore submergée comme au printemps dernier

Chaque semaine, de nouveaux lits sont ouverts en réanimation aux HUS. 124 sont actuellement disponibles contre 90 en temps normal. "Au plus fort de la première vague, on était à 206 lits, donc on a encore une capacité de déploiement, explique le professeur Paul-Michel Mertes, chef du service anesthésie-réanimation. Simplement, par rapport à la première vague, on avait un peu de renfort extérieur. Cette fois-ci, il n'y aura pas de renfort extérieur, donc les choses sont un peu plus compliquées. Quand on ouvre un lit en réanimation, il faut trois infirmières qui se succèdent sept jours sur sept, ça fait un effort considérable".

40% des opérations non urgentes déprogrammées

Depuis le printemps dernier, 50 infirmières ont été formées à la réanimation à Strasbourg pour faire face à ces nouveaux besoins. Mais l'effort reste important car contrairement au printemps dernier, le personnel continue d'opérer le plus possible des patients "non covid", en cancérologie ou en cardiologie par exemple. Actuellement, 40% des opérations non urgentes sont tout de même déprogrammées à Strasbourg, à cause de cette réorganisation.

Une mortalité plus faible

Le point positif, c’est qu’on traite mieux les cas graves de covid. Par rapport à la première vague, le nombre de personnes intubées en réanimation aux HUS est passé de 90 à 50% et le nombre de patients qui décèdent de 20 à 15%. "Nous avons l'impression que nous connaissons un peu mieux cette maladie, détaille le professeur Ferhat Meziani. Nous avons accès à des études internationales qui mettent en évidence l'efficacité d'un traitement ou d'un autre, par exemple les corticoïdes, par exemple les anticoagulants ou les immunomodulateurs, donc nous avons l'impression que nous arrivons à mieux traiter".

Mais attention, depuis deux - trois semaines, le nombre de cas graves augmente à nouveau préviennent les professeurs des HUS, sans doute à cause du variant anglais, plus virulent et qui concerne désormais près de 80% des patients admis en réanimation à Strasbourg.