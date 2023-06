Hôpitaux de Touraine cet été : la situation restera difficile, même si elle sera moins tendue que l'an dernier

Va-t-on revivre l'été 2022 dans les hôpitaux tourangeaux ? Va-t-on subir à nouveau des fermetures de services des urgences, comme cela s'est déjà passé à certains moments de juillet et d'août à Chinon ou encore à Loches ? S'il semble que la situation ne devrait pas être aussi tendue, elle restera quand même difficile dans les hôpitaux d'Indre-et-Loire.

A Tours, des urgences assurées, mais peut-être pas l'une des lignes du SMUR

Exemple au CHRU de Tours. Là-bas, les urgences devraient être ouvertes normalement. En revanche, une ligne de SMUR pourrait ne pas être assurée à certains moments de l'été. Le SMUR, c'est ce Service mobile d'urgence et de réanimation qui se déplace à domicile pour prendre en charge les détresses vitales. "On peut aller jusqu'à six équipes SMUR dans le département, donc on sait fonctionner avec une équipe en moins. Ce n'est pas idéal, mais c'est possible. Par contre, si demain une autre équipe SMUR devait fermer, on serait en difficulté" explique le Pr Saïd Laribi, le chef des urgences du CHRU.

"La tension est liée à l'organisation de tout le système"

Il le résume. L'été "devrait passer, mais on est en situation difficile". Il y a un manque de personnels, notamment infirmières et aides-soignantes, qui conduit à ce qu'il y ait un certain nombre de fermetures de lits dans tous les hôpitaux du département. Quand on dit fermetures de lits, ça veut dire que des malades qui se présentent aux urgences et qui ont besoin d'être hospitalisés, ils ont moins de possibilité d'accéder à un lit".

Dans son service des urgences de Tours, il reçoit en moyenne entre 140 et 150 patients par 24h. Parmi ceux-ci, trente nécessitent d'être hospitalisés. "Si je n'ai pas ces places" reprend Saïd Laribi, "ça veut dire que le malade va rester sur un brancard et va attendre le lendemain. La tension n'est pas simplement liée à la discipline, et éventuellement au manque de personnel dans la discipline. Elle est liée à l'organisation de tout le système en fait".

Par ailleurs, le CHRU de Tours doit faire avec une contrainte supplémentaire. Depuis novembre dernier, les urgences du Pole Santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours n'accueillent plus de patients orientés par le SAMU de 22h à 7h du matin, ce qui, de fait, remplit encore un peu plus les salles d'attente de Trousseau et de la clinique NCT+. Le chef des urgences du CHRU renouvelle ses consignes et demande à la population d'appeler le 15 avant de se déplacer, sauf détresse vitale.

A Chinon, une situation tendue en médecine

A Chinon, si l'on ne regarde que les urgences, cet été sera plus serein que celui de l'an dernier. Aucune fermeture n'est cette fois prévue. On ne peut pas en dire autant du service de médecine. "On a une capacité en médecine de 47 lits. Et l'été dernier, on a dû fermer que douze lits, alors que cet été, en tout, vont être fermés 24 lits" détaille la docteure Blandine Bruant-Crasson, la présidente de la commission médicale d'établissement.

Douze depuis des mois en raison d'un manque de médecins, Douze autres en raison des absences liées aux congés. Alors comment faire pour gérer les patients dans de telles conditions ? Blandine Bruant-Crasson rassure, l'hôpital a l'habitude. "Dans ces cas-là, on met en place une cellule de gestion des lits qui se réunit chaque jour pour voir s'il y a la possibilité de faire sortir certains patients un peu plus tôt".

Pas de difficultés en revanche pour les urgences d'Amboise et de Loches qui devraient rester ouvertes cet été.