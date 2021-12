Hôpitaux du Grand Est : le gouvernement annonce plus de 2 milliards d'euros d'investissements

A quelques heures d'une visite de Jean Castex à l'hôpital civil de Strasbourg, le gouvernement annonce ce vendredi plus de 2,061 d'euros d'investissements pour les établissements sanitaires et médico-sociaux du Grand Est. Une enveloppe issue du Ségur de la Santé.

Jean Castex est attendu ce vendredi soir aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et il ne vient pas les mains vides. A quelques heures de la visite du Premier ministre, l'Agence régionale de santé dévoile les investissements accordés aux établissements de santé du Grand Est (hôpitaux et Ehpad), dans le cadre du Ségur de la santé. En tout, plus de 2,061 euros de dotations, dont une partie était déjà annoncée.

L'argent promis par le gouvernement se ventile en plusieurs types d'interventions. Il y a des investissements de fond pour plus d'1 milliard d'euros. Il y a 835 millions d'euros pour l'assainissement financier : on sait les hôpitaux de Nancy et Strasbourg, par exemple, très endettés. Et 124 millions sont consacrés aux "investissements du quotidien" dans près de 200 établissements. Côté Ehpad, 100 millions sont débloqués.

à lire aussi Avec le Ségur de la Santé, une rallonge financière pour cinq hôpitaux alsaciens

Le ministère de la santé annonce aussi "revaloriser le travail" des soignants du Grand Est. Reste à savoir si cela suffira à soulager des personnels à bout de souffle, "éreintés" comme le soulignait ce vendredi sur France Bleu Alsace Christian Prud'homme, secrétaire du syndicat Force Ouvrière aux HUS, et en nombre insuffisant pour faire face à la cinquième vague.

Le 6 décembre, l'ARS elle-même a appelé à la mobilisation des soignants volontaires pour renforcer les effectifs. La crise sanitaire s'ajoute au manque structurel de soignants pour accentuer les tensions. En Lorraine et en Alsace, des services d'urgences ferment régulièrement à titre temporaire, faute de moyens humains pour les faire fonctionner.

à lire aussi Face à la cinquième vague de Covid-19, l'ARS du Grand Est lance un appel aux soignants volontaires

Parmi les établissements qui vont recevoir de l'argent du gouvernement :

l'hôpital de Briey, pour une rénovation de ses locaux. Mais les problèmes de recrutement conduisent régulièrement à une fermeture des urgences de nuit.

pour une rénovation de ses locaux. Mais les problèmes de recrutement conduisent régulièrement à une fermeture des urgences de nuit. la réorganisation du pôle de psychiatrie aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg

aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg la reconstruction des urgences et le regroupement des soins critiques à l'hôpital de Mulhouse

la création d'un pôle d'oncologie départemental au CH Nord Ardennes

la restructuration des CHU de Reims et Châlons-en-Champagne

au CHU de Nancy, 522,9 millions d'euros pour le regroupement des activités et la modernisation du site de Brabois . Le chantier a commencé le 2 décembre.

. Le chantier a commencé le 2 décembre. Une cinquantaine d'Ehpad reçoivent des dotations

Un appel à projets est lancé pour "améliorer l’accueil des étudiants en santé à l’hôpital et en ville". Il est doté de 30 millions d'euros. Le Premier ministre Jean Castex devrait apporter davantage de précisions lors de sa visite ce vendredi.