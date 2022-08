Hôpitaux en Mayenne : la CGT 53 et Force ouvrière déposent un signalement au procureur de Laval

Les syndicats mayennais Force ouvrière et CGT ont déposé un signalement auprès du procureur de la République de Laval pour dénoncer la mise en danger des personnels de santé et des usagers des hôpitaux du département.

Selon eux, les fermetures régulières des urgences de Laval et le manque de lits "imposent aux personnels un mode de prise en charge des patients dégradé". Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail ainsi que "la remise en jeu de leur diplôme à chaque prise de poste". Pour les syndicats mayennais, "les personnels soignants sont en danger professionnellement, physiquement et psychologiquement" et la situation est plus que "catastrophique". Elle présage, concluent-ils, un avenir sombre pour les professions de la santé.

Les syndicats organiseront une conférence de presse ce mardi 16 août 2022 dans la matinée.