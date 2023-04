Hôpitaux en tension : après Muret, y aura-t-il des fermetures de services d'urgences en Haute-Garonne ?

Les services d'urgences des hôpitaux sont sous tension. Le sujet n'est pas nouveau et touche toute la France : les recrutements de médecins sont compliqués et les absences souvent difficiles à compenser. Lundi 24 avril, les urgences de la clinique d'Occitanie à Muret ont annoncé leur fermeture la nuit entre 23 heures et 9 heures du matin jusqu'à nouvel ordre : plusieurs médecins sont en arrêt maladie.

Pas de nouvelles fermetures de services dans les jours qui viennent

Dans ce contexte de forte tension hospitalière, y a-t-il d’autres fermetures de services d’urgences prévues en Haute-Garonne ? Pas dans l'immédiat, selon l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie. A l'approche du week-end prolongé du 1er mai, vous n’aurez pas de difficulté à vous faire soigner si vous vous entaillez la main en jardinant ou si vous vous cassez la jambe. Vous pourrez être reçus dans les différents services d'urgences du département, publics et privés confondus :

La clinique d’Occitanie de Muret (seulement entre 9 heures et 23 heures)

Les urgences du CHU de Toulouse à Purpan et à Rangueil

La clinique de L'Union

La clinique des Cèdres à Cornebarrieu

La clinique Croix du sud à Quint-Fonsegrives

Le centre hospitalier du Comminges à Saint-Gaudens

La clinique Ambroise Paré de Toulouse

L’hôpital Joseph Ducuing de Toulouse

Tous ces services d'urgences sont capables de vous prendre en charge pour n'importe quel accident ou de problème de santé : ils disposent de plateaux techniques adaptés. Les transferts d'un établissement à un autre sont assez rares et réservés aux cas bien spécifiques comme les accouchements en urgence de très grands prématurés ou la traumatologie qui nécessite de la chirurgie thoracique. Ce type de cas doit être pris en charge par le CHU de Toulouse.

Quelles prévisions pour les semaines à venir ?

La prochaine fermeture pourrait concerner les urgences de l'hôpital Joseph Ducuing. Depuis quelques mois, la direction a du mal à boucler les plannings des médecins : au mois d’avril, les urgences ont dû fermer une dizaine de nuits faute d'urgentiste pour assurer la permanence.

Globalement, tous les établissements fonctionnent à flux plus ou moins tendu. Mais l’Agence Régionale de Santé se veut rassurante. Didier Jaffre, son directeur général espère pouvoir limiter les fermetures de services d’urgences en faisant jouer la solidarité inter-établissements : "En Haute Garonne, il y a par exemple un groupement hospitalier de territoire entre le CHU de Toulouse et les hôpitaux de Saint-Gaudens et de Lavaur. A Saint-Gaudens quand il manque du personnel, le CHU envoie certain de ses praticiens couvrir les plages qui ne sont pas couvertes pour que le service ne ferme pas. Plutôt que de raisonner site par site, on raisonne globalement et chacun s'entraide. Cette solidarité que nous avons entre le public, on doit aussi l'avoir entre le public et le privé. C'est ce que nous souhaitons mettre en place pour qu'il y ait plus de fluidité dans le partage de la charge de prise en charge des malades sur l'agglomération toulousaine."

Les services d’urgence doivent composer avec le manque de médecins, mais aussi avec la démographie : la Haute-Garonne gagne des habitants, l'activité est donc accrue. L'an dernier, il y a eu près de 355.000 passages dans les différents services d'urgences du département, soit quasiment 8% de plus qu'en 2021.