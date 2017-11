Hôpitaux : la ministre de la Santé annonce le dégel de 150 millions d'euros de crédits

La ministre de la santé Agnès Buzyn a annoncé, ce mercredi à l'Assemblée nationale, le dégel de 150 millions d'euros pour les établissements hospitaliers. Ces crédits, mis en réserve en début d'année, vont être dégelés avant la fin décembre. Les hôpitaux réclamaient 350 millions d'euros.

Des fonds mis en réserve en début d'année

Chaque année, une partie des fonds servant au financement des hôpitaux sont mis en réserve en début d'année par le gouvernement, qui peut décider de les annuler si les objectifs de dépenses ne sont pas tenus, ou au contraire de les "dégeler". "Cette année encore, l'engagement et les efforts de chacun permettent d'envisager le respect de l'Ondam (objectif national des dépenses d'Assurance maladie, qui sert à freiner leur augmentation naturelle, ndlr)", a estimé la ministre, répondant à une question de la députée LREM Michèle Peyron.

Je sais à combien d'efforts ont consenti les établissements de santé publics et privés depuis des années, et je connais leurs difficultés" - Agnès Buzyn

"Je sais à combien d'efforts ont consenti les établissements de santé publics et privés depuis des années, et je connais leurs difficultés, c'est pourquoi j'ai décidé de procéder au dégel des crédits mis en réserve en début d'année à hauteur de 150 millions d'euros", a annoncé Mme Buzyn. "Ce dégel concernera l'ensemble des enveloppes hospitalières ayant contribué à l'effort global de mise en réserve, avec 106 millions d'euros qui seront reversés aux établissements exerçant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, et 44 millions d'euros qui bénéficieront aux établissements avec des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation", a-t-elle précisé.

Des crédits versés aux hôpitaux avant la fin décembre

Les établissements "auront ces crédits avant la fin du mois de décembre", a ajouté la ministre, "interpellée" mi-novembre par les fédérations hospitalières "sur une situation financière intenable". Dans un communiqué commun, la FHF (établissement publics), la FHP (privés), la Fehap (privés non lucratifs) et Unicancer lui avaient réclamé "le dégel en fin d'année de l'intégralité des crédits mis en réserve au titre du coefficient prudentiel", soit près de 350 millions d'euros, selon elles. "L'année passée, le respect de l'Ondam avait permis de redistribuer aux établissement 100 millions d'euros de cette réserve prudentielle", a rappelé Mme Buzyn mercredi.