Hôpitaux sous tension : congés suspendus pour les personnels soignants de Vire, Flers et la Ferté-Macé

Vire

Les hôpitaux de Vire, Flers et la Ferté-Macé font face à une vague inédite de cas de Covid-19. Cet afflux de malades oblige la direction à prendre des mesures et notamment à suspendre les congés et RTT du personnel soignant pour une durée indéterminée. Ils ont été informés en fin de semaine.