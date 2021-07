Horaires amplifiés, pompiers mis à contribution : la campagne vaccinale accélère encore dans les Ardennes

C'est un nouveau coup d'accélérateur donné à la campagne vaccinale contre le coronavirus dans les Ardennes. Dès ce lundi et pour 15 jours, la préfecture et l'ARS renforcent leur dispositif avec l'extension des horaires d'ouverture de plusieurs centres de vaccination, par exemple celui du parc des expos de Charleville-Mézières, qui ouvrira de 8h à 22h (dès mardi).

Autre mesure, la mise à disposition, par le SDIS, de plusieurs casernes de pompiers dans le département : celles de Charleville, Sedan, Rethel, Vouziers, Revin et Givet. Les volontaires peuvent venir se faire vacciner au Pfizer sans rendez-vous (voir horaires ci-dessous).

Liste des casernes de pompiers pour la vaccination dans les Ardennes - Préfecture des Ardennes

20.000 injections par semaine

L'idée de cette mobilisation est d'accélérer la campagne vaccinale alors que l'épidémie repart à la hausse en France et à l'heure où le pass sanitaire est étendu à certaines activités et professions. La préfecture des Ardennes et l'ARS espèrent vacciner 20.000 personnes chaque semaine d'ici le 8 août : soit 7.000 injections de plus que le rythme hebdomadaire actuel dans le département.