Hospitalisations Covid "au maximum" : le CHU de Bordeaux déclenche son Plan Blanc

A quinze jours des fêtes de fin d'année, le CHU de Bordeaux annonce ce mercredi par la biais d'un communiqué le déclenchement du "Plan Blanc" (niveau 2) afin de faire face à l'épidémie de Covid. L'objectif est de réaffecter des personnels et des lits en vue d'augmenter les capacités d'accueil en réanimation.

"73 patients atteints de Covid dont 35 en soins critiques, un service de réanimation plein à 100 %"

Le Centre hospitalier universitaire bordelais est confronté à une conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord la 5e vague qui déferle en Gironde avec notamment les premières hospitalisations de patients atteints du variant Omicron. Le département "est particulièrement touché avec des taux d’incidence record depuis le début de l’épidémie à près de 500 pour 100 000 habitants." A cette flambée des cas s'ajoute l'épidémie de bronchiolites elle-même conjugué à "un manque de personnel", indique un docteur du CHU.

Ouverture de lits en réanimation et en médecine

Déclenché "en concertation avec l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine", l'activation du Plan Blanc va entraîner la déprogrammation des opérations et consultations jugées non-urgentes comme par exemple la cataracte ou la pose d'une prothèse de genou. Seuls les soins liés au cancer et aux greffes d'organes sont maintenus.

"Des capacités d'hospitalisation actuellement à leur maximum"

Le dispositif du Plan Blanc permet de "libérer des soignants et de procéder à la réouverture de lits en réanimation et en médecine". Pour ouvrir deux lits de soins critiques, il faut par exemple sept infirmières. "Les infirmières, c'est le nerf de la guerre", résume un praticien de Pellegrin qui parle de difficultés de recrutement au niveau national.

La direction du CHU de Bordeaux indique que les effectifs de soignants réaffectés et "le nombre exact des ouvertures de lits [[sera affiné]] dans les jours à venir".

"Un risque de saturation des capacités hospitalières dans les prochaines semaines"

L'activation du Plan Blanc intervient dans un contexte déjà tendu. "Depuis près de deux mois, les services d’urgences et d’hospitalisation du CHU font face à une activité particulièrement importante sur un certain nombre de filières de médecine, de gériatrie et de pédiatrie".

Avec l'épidémie de bronchiolites notamment, certains jeunes patients auraient été hospitalisés aux côtés d'adultes en réanimation pour palier la saturation du service pédiatrique de soins critiques.

"Dans ce contexte de tension, ajoute la direction du CHU de Bordeaux, l’accélération rapide de l’activité d’accueil des patients atteints de covid constatée ces derniers jours entraine un risque de saturation des capacités hospitalières dans les prochaines semaines."