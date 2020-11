Hospitalisations Covid : le pic du printemps est dépassé en Drôme Ardèche

C'est un seuil symbolique qui a été franchi dimanche 1er novembre en Drôme et en Ardèche : il y a désormais davantage de malades hospitalisés que lors du pic de la première vague au printemps dernier. Les hôpitaux se sont réorganisés pour ne pas être à saturation.

Alors que la courbe n'a pas atteint son maximum, les hospitalisations en Drôme et en Ardèche ont franchi un cap symbolique dimanche 1er novembre. Le nombre de malades Covid hospitalisés dépasse le pic du printemps. Dans la Drôme, il y avait 260 malades hospitalisés le 6 avril. Ils sont 290 selon les derniers chiffres de santé publique France. En Ardèche, 156 hospitalisations au plus fort de l'épidémie au printemps, 174 aujourd'hui. Contrairement à une idée reçue, l'ensemble du territoire est concerné et pas seulement les agglomérations de Valence, Montélimar ou Annonay. Il y a de nouveaux patients Covid chaque jour à Die, Crest ou au Cheylard.

Moins de malades en réanimation

La bonne nouvelle : les hôpitaux ne sont pas à saturation à ce stade. D'abord parce qu'il y a moins de cas très graves, moins de personnes en réanimation qu'au printemps. Dans la Drôme, 31 personnes sont en réanimation contre 71 au pic du printemps. En Ardèche, 14 malades en réanimation contre 26. La maladie est aussi mieux connue et donc mieux prise en charge. Enfin, cette deuxième vague a été anticipée. A l'hôpital de Valence, les 23 lits de réanimation sont occupés (à 80% par des patients Covid) mais leur nombre va passer à 44.

Hausse des contaminations en Ehpad

Ce qui inquiète les hôpitaux, c'est que les personnels soignants sont fatigués. Il y a beaucoup d'arrêts maladie à l'hôpital de Valence. L'agence régionale de santé souligne également que les gestes barrières sont plus difficiles à faire respecter, notamment dans les Ehpad où ce sont parfois les visiteurs qui contaminent les personnes âgées en enlevant le masque au moment d'entrer dans la chambre. Il y a huit "clusters" dans des Ehpad de la Drôme. Dans la seule journée de ce lundi 2 novembre, 12 signalements supplémentaires ont été effectués dans la Drôme, 16 en Ardèche.