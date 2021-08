Contaminations, hospitalisations, décès : ce que révèlent les chiffres de la vaccination contre le Covid-19

Plus de 48 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19 en France et plus de 43 millions sont totalement vaccinées. Mais quelles conséquences a cette campagne de vaccination sur ce que l’on peut observer de l’épidémie désormais ? On fait le point.

C'était le 7 janvier 2020. Les premiers articles de presse évoquaient "un mystérieux virus" en Chine. Un an et neuf mois plus tard, ce virus a fait près de 5 millions de morts dans le monde, dont plus de 113.000 en France, et n'a plus grand chose de mystérieux : il s'agit du Sars-CoV-2, plus communément appelé Covid-19.

Pour freiner cette hécatombe, des centaines de scientifiques à travers le monde se sont penchés sur la vaccination. Neuf mois après les premières injections en France, trois mois après la généralisation du vaccin aux plus de 12 ans, où en est-on ? Quel impact à la vaccination sur le nombre de personnes hospitalisées et sur les décès ? À l'occasion de la journée spéciale "Tous vaccinés ? On en parle" sur France Bleu, la rédaction fait le point sur le rôle de la vaccination et ses résultats, en s'appuyant sur les données officielles et sur la parole de spécialistes.

Le vaccin est-il efficace ?

Que ce soit par conviction, par résignation ou par obligation, plus de 48 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France. Cela représente 83 % des Français éligibles - c'est-à-dire de plus de 12 ans - à la vaccination et 71 % de la population totale. Ce taux fait de la France l'un des pays où la vaccination est la plus avancée, derrière les Émirats, le Portugal, l'Espagne ou encore le Canada et devant le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore Israël. Mais les hôpitaux français sont encore remplis de personnes admises en réanimation à cause du coronavirus et certains, dans le sud-est de la France et aux Antilles, sont submergés. Et pour cause, le variant Delta, découvert en Inde, est très probablement plus contagieux et plus virulent. Résultat : la France est entrée cet été dans une quatrième vague. Plus de 10.000 personnes sont hospitalisées pour Covid, dont 2.200 en soins critiques, d'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France.

Mais pour comprendre l'efficacité de la vaccination, il est essentiel d'entrer dans le détail et d'observer qui sont les personnes hospitalisées en ce moment. "On a beaucoup d'éléments pour dire que le vaccin fonctionne bien, y compris sur le variant Delta pour les formes graves", indique Odile Launay, infectiologue, membre du Comité vaccin Covid-19. La médecin s'appuie sur trois éléments. Le premier concerne l'âge des malades : "Contrairement à ce que l'on a vu précédemment, particulièrement lors la première vague, la proportion des personnes les plus âgées est nettement plus faible et on voit donc un décalage des hospitalisations vers les gens les plus jeunes." Cela s'explique, selon elle, par la couverture vaccinale plus avancée parmi les personnes âgées - "même si elle n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on aimerait, c'est-à-dire 100 % de vaccinés" - que parmi les plus jeunes. Dans son service à l'hôpital Bichat à Paris, l'infectiologue Nathan Peiffer-Smadja relève par exemple "quatre personnes de moins de 35 ans dans un secteur d'une quinzaine de patients". Des chiffres qu'il n'avait pas lors des précédentes vagues et qui confirme également la virulence du variant Delta.

Deuxième élément à observer : le statut vaccinal des personnes hospitalisées. "Le nombre de personnes vaccinées est extrêmement faible" parmi les patients, souligne Odile Launay. Depuis mi-août, la Drees, direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, publie les données des contaminations, admissions à l'hôpital, en soins critiques (dont fait partie la réanimation) et sur les décès en fonction du statut vaccinal. On peut ainsi voir que le 15 août, 336 non-vaccinés étaient admis à l'hôpital pour Covid contre 68 vaccinés, alors que ces derniers représentent une large majorité dans la population française. Pour se rendre compte de l'impact de la vaccination, il est intéressant de suivre la méthodologie établie par CovidTracker et de rapporter les données de la Drees au nombre de personnes vaccinées et non-vaccinées.

On observe alors une explosion du nombre de personnes non-vaccinées hospitalisées et une hausse plus mesurée chez les vaccinés. La tendance est sensiblement la même pour les admissions en soins critiques et les décès.

En fait, "le vaccin réduit le risque de 10 à 20 fois d'avoir une forme sévère, donc d'être hospitalisé, d'aller en réanimation et de mourir", indique Nathan Peiffer-Smadja, "quel que soit le variant", précise-t-il. Le vaccin permet aussi d'éviter le Covid "bénin", celui avec peu de symptômes et, "selon les variants, il divise par deux le risque d'être infecté asymptomatiques et donc d'être vecteur du virus".

Dernier élément permettant d'observer un impact de la vaccination : la différence de situation entre les territoires. "On peut voir que dans des régions où le taux de vaccination est beaucoup plus faible, comme les territoires ultramarins et le sud de la France, la quatrième vague est beaucoup plus importante qu'ailleurs, même s'il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, comme la densité de population", souligne Odile Launay. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, où seulement 58 % de la population est totalement vaccinée, les hôpitaux, saturés en raison du grand nombre de malades, sont contraints de transférer des patients vers d'autres régions. Pire, en Guadeloupe et en Martinique, où le taux de vaccination complète n'atteint pas les 20 %, les médecins sont obligés de "trier" les patients, autrement dit de choisir entre ceux qui bénéficieront de la réanimation et ceux qui mourront, faute de place.

Le vaccin empêche-t-il de tomber malade ?

Si ce vaccin est si efficace, pourquoi alors la courbe des vaccinés hospitalisés augmente-t-elle elle aussi ? La réponse, il faut aller la chercher du côté de l'efficacité annoncée par les laboratoires, de l'ordre de 94 % pour Moderna et Pfizer/BioNTech et entre 60 et 70 % pour AstraZeneca et Janssen. Car même si ces vaccins sont très forts, 94 %, ce n'est pas 100 %. "Il n'y a pas d'armure parfaite", résume Nathan Peiffer-Smadja. Et "comme le variant Delta est beaucoup plus contagieux que le virus initial, le nombre de cas augmente, y compris chez les personnes vaccinées", explique Odile Launay. Surtout que mathématiquement, plus il y aura de personnes vaccinées, plus il y aura d'échecs constatés. C'est pour cela qu'il est important de rapporter chaque contamination au nombre total de vaccinés.

Les personnes qui sont les plus susceptibles d'être contaminées et malades malgré la vaccination sont les personnes très fragiles pour qui même la protection du vaccin ne suffit pas. "On a très peu de vaccinés bien portants mais cela peut arriver", souligne Nathan Peiffer-Smadja, qui n'a dans son service, parmi les personnes vaccinées, que des patients "immunodéprimés, âgés ou dialysés".

Par ailleurs, "on sait maintenant grâce aux données qui viennent de nombreux pays que le variant Delta est un tout petit peu moins sensible à l'immunité vaccinale, indique Odile Launay. Cela se voit surtout sur les formes symptomatiques mais non graves mais il y a aussi une petite baisse d'efficacité sur les formes graves." C'est notamment pour cela qu'un rappel vaccinal va être mis en place à partir du mois de septembre.

Où en serait-on s'il n'y avait pas de vaccin ?

Sans lire dans une boule de cristal, il est possible d'imaginer ce que serait la situation de la France métropolitaine si le vaccin contre le Covid-19 n'existait pas. "La situation si on n'avait pas le vaccin on la connait, ce serait celle des Antilles ou de Paca, on serait vraiment en difficulté", décrit Nathan Peiffer-Smadja. "On serait dans une situation qui serait bien pire que celle qu'on a connue au cours des vagues précédentes puisque le variant Delta est plus contagieux et probablement plus virulent, d'après plusieurs études, notamment du Royaume-Uni, abonde Odile Launay. On peut penser que s'il n'y avait pas eu de vaccin en France, on aurait eu une situation absolument catastrophique. Grâce à la vaccination, on a évité des décès, c'est très clair."

De nombreux soignants ont été envoyés en renfort dans les Antilles. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Le virus va-t-il disparaître grâce à la vaccination ?

Un an, cinq mois et 13 jours après le premier confinement, la question qui brûle les lèvres de chacun est "Jusqu'à quand ?" Quand pourra-t-on tourner la page du Covid et laisser les masques derrière nous ?

Si pendant un temps, l'immunité collective (arrêt de la circulation du virus), obtenue avec 90 % de vaccination selon les estimations, était présentée comme l'objectif à atteindre pour retrouver une vie normale, elle est aujourd'hui remise en question. "L'objectif zéro Covid est inatteignable", tranche Odile Launay. "Compte tenu de la contagiosité de ce virus et du fait qu'on va très probablement avoir une baisse d'efficacité du vaccin et donc la nécessité de rappels, on n'arrivera pas à l'élimination de ce virus, il va continuer à circuler", explique l'infectiologue. "Le virus se transmet trop bien", confirme Nathan Peiffer-Smadja.

L'objectif zéro Covid est inatteignable.

L'objectif est donc de réussir à vivre avec le virus, expliquent les spécialistes, "de protéger le maximum de la population afin d'éviter que cette pandémie continue à avoir un impact majeur sur notre économie, notre vie sociale et sanitaire et sur les hôpitaux puisqu'il y a aussi un impact sur les autres pathologies". "On aura encore des cas sporadiques mais ce n'est pas grave, ce qui nous embête, c'est quand on a trop de cas pour les prendre en charge", souligne le chef de clinique infectiologie de l'hôpital Bichat.

Est-ce que cela signifie conserver les masques et les gestes barrières ? Pour le moment, oui. "Le vaccin n'empêche pas complétement le risque d'être infecté et donc contagieux. Dans l'état actuel, où le virus circule énormément et où le risque qu'on a d'être en contact avec le virus est très important, il faut absolument maintenir les gestes barrières, rappelle Odile Launay. Quand il circulera moins, on sera un peu plus tranquille mais là, on est encore dans une situation où on a une proportion de la population immunisée qui n'est pas suffisamment importante donc il faut garder les gestes barrières."