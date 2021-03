Un an du confinement : récit des héros de l'ombre du Covid au CHU de Toulouse

Elles sont hôtesses d'accueil, il est habituellement infirmier en médecine hyperbare, et est venu prêter main-forte en réanimation pendant les pics du Covid-19 : France Bleu Occitanie mets en lumière les "héros de l'ombre" de la crise sanitaire, un an après le début du premier confinement.

C'était il y a un an tout pile : le 17 mars 2020, la France était pour la première fois confinée. À l'occasion de ce drôle d'anniversaire, France Bleu Occitanie met ce matin en lumière les "petites mains" de cette crise dans les hôpitaux. Récit d'une année mouvementée auprès d'un un infirmier hyperbare, qui a changé de service pendant la crise pour prêter main-forte en réanimation à l'hôpital de Purpan, et auprès de deux hôtesses d'accueil de l'hôpital de Rangueil.

L'infirmier qui change de service

Dès le début de la crise sanitaire, Yvan Ricci s'est porté volontaire pour prêter main-forte en réanimation, service on s'en souvient totalement débordé par le nombre de patients covid à accueillir. Ce cinquantenaire est habituellement infirmier au centre de médecine hyperbare de l’hôpital de Purpan (qui prend notamment en charge les accidents de plongée), à Toulouse. Il s'est porté volontaire au moment de la première vague pour travailler comme infirmier en service de réanimation, où il a déjà travaillé auparavant pendant 20 ans. "J'aime bien voir la vie de manière positive. Il ne faut pas se poser de questions, il faut préserver les nôtres" explique Yvan Ricci, qui affirme ne pas avoir hésité une seconde à se porter volontaire.

Yvan Ricci est particulièrement marqué par un patient qu'il a croisé en réanimation Copier

Yvan Ricci se dit toujours prêt à remonter au front si besoin, en cas de troisième vague. Quand on lui demande un mot pour caractériser l'année écoulée, il répond sans hésiter "à bannir", et "année difficile", et évoque spontanément un souvenir qui l'a profondément marqué : "J'ai un monsieur qui m'a énormément marqué (...) c'est un monsieur qui avait été hospitalisé à Metz [en Moselle NDLR] et qui s'est réveillé quelques semaines plus tard à Toulouse (...) Il y a eu une déstabilisation spatio-temporelle pour ce monsieur (...) Je me suis mis à sa place, je me suis mis à la place de sa famille, et quand on se met à la place de ces gens là, ça fait très mal.".

Maïté et Sandrine, hôtesses d'accueil à l'hôpital de Rangueil © Radio France - Manon Klein

Les hôtesses d'accueil en première ligne

Quand on évoque les "héros" de cette crise sanitaire, on pense bien souvent aux soignants. Mais d'autres se sont retrouvés en première ligne dans les hôpitaux : c'est le cas de Maïté et Sandrine, hôtesses d'accueil à l'hôpital de Rangueil.