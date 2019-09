Huit ans après le début du projet de construction, la maison de santé de Saint-Vaury a ouvert ses portes

Saint-Vaury, France

La salle d'attente de la maison de santé de Saint-Vaury est déjà remplie ce lundi. L'établissement a ouvert ses portes, le 30 août dernier. Actuellement, treize praticiens y sont installés dont deux médecins généralistes, un psychologue, un kinésithérapeute, un podologue et quatre infirmiers.

1,6 millions d'euros de travaux

L'agglomération du Grand Guéret, la région et l'État ont co-financé les travaux à hauteur de 1, 6 millions d'euros. Il a fallu rénover et mettre aux normes le bâtiment de 800 mètres carrés. Marie-Claude, habitante de Saint-Vaury, vient pour la première fois chez son généraliste : "C'est impressionnant, on se croirait presque dans une hôpital. Mais c'est très fonctionnel !" constate-t-elle.

Un projet de longue haleine

La mairie travaille sur le projet depuis plus de huit ans. Elle a fourni le site, l'ancienne maison Gasnet, pour un euro symbolique. Selon le maire de la commune, Philippe Bayol si le projet a pris du temps c'est parce qu'il a d'abord fallu "travailler sur un réseau de santé avant de travailler sur l'immobilier" explique-t-il. "Ce qui nous permis de recruter deux nouveaux médecins et ensuite d'attirer deux nouveaux praticiens" poursuit le maire.

Les couloirs de la maison de santé ont été refaits à neuf. © Radio France - Lila Lefebvre

Par ailleurs, la maison de santé de Saint-Vaury peut encore accueillir quatre praticiens. La mairie recherche activement un troisième médecin généraliste.

L'établissement est inauguré officiellement ce mercredi à 18h00.