Huit cas de bronchiolite à l'hôpital de Bayonne, pas de saturation des urgences pédiatriques

L'épidémie de bronchiolite progresse fortement en France; une situation scrutée de près par les services de pédiatrie dans les hôpitaux. Certains sont déjà saturés depuis plusieurs semaines. Au Centre hospitalier de la côte basque la situation est sous contrôle selon la responsable du service, qui précise que huit cas de bronchiolite sont actuellement pris en charge. Pour le moment, la vague est montée au maximum à 15 cas pris en charge simultanément par l'hôpital bayonnais.

Une accalmie ces dernières 48 heures

Le docteur Céline Belleau, responsable des Urgences pédiatriques, note une accalmie ces dernières 48 heures, "probablement en partie liée aux départs des vacanciers dans leurs régions, ce qui fait que l'on ne garde que nos locaux". Parmi les enfants pris en charge, certains ont nécessité une assistance respiratoire, d'autres non.

À Bayonne, le nombre de lits est suffisant. Ce qui potentiellement peut inquiéter, c'est que d'autres hôpitaux sont submergés, et que l'hôpital de Bayonne peut donc se retrouver dans l'incapacité de transférer des patients vers d'autres établissements si le besoin s'en faisait sentir. Mais la situation n'en est pas du tout là aujourd'hui.

Des conseils de prévention

Céline Belleau délivre plusieurs conseils aux parents : pour un nourrisson de moins de trois mois, éviter les contacts avec les enfants et les adultes en période d'épidémie, en particulier les contacts avec des personnes enrhumées. Les parents qui s'occupent de leur enfant malade doivent au maximum se laver les mains et porter un masque. Si un bébé de moins de trois mois éprouve des difficultés à respirer, mieux vaut consulter immédiatement dans la journée. Et évidement, il est conseillé de contacter le 15.