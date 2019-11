Huit cas de légionellose détectés dans l'agglomération de Strasbourg

Strasbourg, France

Huit cas de légionellose ont été détectés à l’ouest de Strasbourg et son agglomération entre le 8 et le 18 novembre 2019, indique la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Les patients sont âgés de 42 à 88 ans et résident à Strasbourg, Lingolsheim, ou Ostwald, ou alors s'y sont rendus.

La légionellose est une infection pulmonaire qui affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées. La maladie se traduit d’abord par un état grippal, avec fièvre et toux. Elle peut s’accompagner de diarrhées, douleurs musculaires, fatigue intense ou manque d’appétit. La période d’incubation de la maladie est de deux à dix jours. Dans la majorité des cas, un traitement antibiotique adapté permet la guérison.

L'origine de la contamination est indéterminée

La légionellose ne se transmet pas de personne à personne. La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol (douche, bain bouillonnant, etc). La contamination peut également provenir des systèmes de refroidissement par voie humide (tours aéroréfrigérantes) de certaines installations industrielles et des réseaux d’eau chaude.

Face à ces cas de légionellose dans le même secteur, une action est coordonnée entre Santé publique France Grand Est, l’agence régionale de santé du Grand Est, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est, la Direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin et le service hygiène et de santé-environnementale de la Ville de Strasbourg, pour comprendre les causes de la contamination.

Les premiers éléments d’information ne permettent pas de déterminer une cause commune aux huit cas de légionellose identifiés.