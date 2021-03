Covid-19 : huit centres ouvrent exceptionnellement ce samedi dans le Loiret pour vacciner 1542 personnes

La préfecture du Loiret annonce ce vendredi soir que "plus de 1 500 personnes se feront vacciner dans les centres de vaccination du Loiret qui ouvriront exceptionnellement samedi 6 mars, dans le cadre d’une opération nationale d'accélération de la vaccination contre le Covid-19." Habituellement, depuis le début de la campagne de vaccination "grand public" début janvier dans le Loiret, ces centres sont ouverts du lundi au vendredi (faute de doses en nombre suffisant jusque-là).

Huit centres ouvrent ce samedi

Huit centres de vaccination vont ouvrir ce samedi, indique la préfecture : deux centres dédiés aux soignants et professionnels de santé, au CHR d'Orléans et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise à Amilly, et six centres pour le grand public, à Orléans, Fleury-les-Aubrais, Montargis, Pithiviers, Beaugency et Châteauneuf-sur-Loire (de 9h à 17h)*. Dans ces centres, ce sont les personnes de plus de 75 ans et les personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités qui se feront vacciner avec l'AstraZeneca.

1542 personnes vaccinées en une journée dans le Loiret samedi 6 mars

Ce sont précisément 1542 doses de vaccin qui vont être injectées pour la seule journée de samedi 6 mars dans le Loiret, précise le directeur de cabinet de la préfère Xavier Marotel : cela concerne 122 soignants et 1520 personnes qui étaient sur liste d'attente depuis plusieurs semaine set qui ont été contactées ce vendredi par les mairies concernées, soit par SMS soit par appels téléphoniques. A Orléans, 340 personnes vont ainsi être vaccinées ce samedi salle Pellicer à Orléans-La Source et 300 personnes à Châteauneuf-sur-Loire.

"Concernant l’efficacité du vaccin AstraZeneca sur les plus de 65 ans, le message de La Haute autorité de santé, qui reprend les conclusions du professeur Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, est clair : AstraZeneca est un vaccin sûr et efficace pour tous contre la COVID", assure la préfecture du Loiret, alors que les soignants sont divisés sur ce vaccin AstraZeneca.

La vaccination va s'accélérer, promet la préfecture

La préfecture, affirme, par ailleurs, que dans les semaines à venir, la campagne de vaccination va s'accélérer : "à l’exception de la première semaine de mars, le nombre de doses de vaccins reçu dans le Loiret est en constante progression, et la courbe est amenée à marquer une augmentation soutenue dans les prochaines semaines, avec au moins un doublement de l’approvisionnement en vaccins à ARN messager prévu entre février et avril". A ce jour, dans le Loiret 32 825 personnes ont reçu une première dose de vaccin, dont 16 528 ont aussi reçu la seconde injection.

Depuis début janvier, de nombreux élus locaux (comme le maire d'Orléans Serge Grouard qui a parlé de "nullité du gouvernement") et médecins (notamment l'ordre des médecins du Loiret) ont dénoncé un manque de doses de vaccin disponible ne permettant pas de vacciner suffisamment rapidement.

* Les centres de Gien et Sully-sur-Loire ne seront pas ouverts ce samedi 6 mars, mais ouvriront lundi 8 mars (alors qu'ils sont habituellement fermés le lundi), indique la préfecture