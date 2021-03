Huit chevaux de sport contaminés par la rhinopneumonie en Charente-Maritime

C'est un herpès virus très contagieux et mortel pour les chevaux qui est présent en Charente-Maritime à l'Ecurie des Grands Bois de Thézac près de Saintes. Ce virus a été rapporté d'Espagne lors d'un concours international organisé à Valence en février dernier. Huit chevaux appartenant au cavalier professionnel Valéry de Menditte ont été infectés.

Confinement obligatoire pour les chevaux en cas de Rhinopneumonie © Radio France - Catherine Berchadsky

confinement obligatoire pour les chevaux infectés

Dés l'apparition de cas de rhinopneumonie lors du CSI de Valence en Espagne le mois dernier, le concours a été arrêté, les cavaliers venus de toute l'Europe, sont rentrés chez eux, et ont fait subir des Tests à leurs chevaux. A Thézac ainsi sur les onze chevaux rentrés d'Espagne avec Valéry de Menditte, huit étaient contaminés. Ils ont été placés à l'isolement et pratiquement trois semaines plus tard, ils sont tirés d'affaire. Dans le même temps, tous les concours ont été annulés en France et à l'International jusqu'au 28 mars.

Jean-Marie Bétizeau Vétérinaire à la Clinique du Parc de Saintes Copier

Photos d'illustrations © Radio France - Catherine Berchadsky

Pas de risque épidémique

L'herpès virus se propage entre les chevaux par les voies nasales, quand ils éternuent ou toussent , selon la même chaîne de propagation que la Covid 19 chez l'homme. Pour Jean-Marie Bétizeau de la Clinique du Parc à Saintes, "on n'est pas sur un stade épidémique, la rhinopneumonie ne circule pas sur le territoire national" explique le vétérinaire qui pointe du doigt un foyer unique à Valence où 80% des chevaux présents (environ un millier) ont sans doute été contaminés. Le Docteur Bétizeau ne connaît pas d'autres cas en Charente-Maritime. Il estime que les mesures de confinement prises par l'Ecurie des Grands Bois à Thézac a permis de circonscrire le foyer.