Huit communes azuréennes imposent le masque dans les rues

Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez décrète par arrêté préfectoral ce jeudi l'obligation de porter le masque dans huit communes azuréennes. L'amende s'élève à 135 euros. Cet arrêté préfectoral remplace l'arrêté municipal décidé par le maire de Nice Christian Estrosi en début de semaine. A Nice, le périmètre en vigueur demeure d'actualité : de 10 heures à 1 heure du matin. Les enfants à partir de 11 ans doivent porter le masque.

La liste surprend. Pourquoi La Gaude et pas Cannes ou Antibes où les flux de touristes et la fréquentation des rues est bien plus élevée ? Pourquoi le Vieux-Nice et pas le Vieil Antibes ? L'étroitesse des rues est pourtant la même. Les maires ont eu le dernier mot après avoir été consultés par la préfecture.

Le secrétaire général de la préfecture Philippe Loos justifie le port du masque obligatoire dans huit communes azuréennes. Copier

Huit communes imposent le port du masque

Menton

Zone piétonne : rue Saint-Michel, Rue Gélis, Rue Pélisson, Rue des Marins, rue Trenca, Place Clémenceau, Place aux Herbes, Place du Cap, Place Fornari, Place Koening.

Esplanade des Sablettes : quai Bonaparte, quai Napoléon III, quai Gordon bennett, quai Impératrice Eugénie, esplanade des Sablettes, promenade de la mer

Zone Bastion : quai de Monléon, esplanade Francis Palméro, Mail du Bastion.

Promenade du Soleil, avenue Sadi Carnot, avenue Félix Faure.

Nice

Le périmètre concerné à Nice.

Saint-Laurent-du-Var

Place Foata - accès à la gare sncf -

Avenue Guynemer (autour de Cap 3000)

Avenue Donadeï

Promenade Cousteau (bord de mer)

Promenade Landsberg (bord de mer)

Promenade des Goélands (bord de mer)

Promenade des Flots Bleus (bord de mer)

Quai de la Pérouse (le port)

Môle Ouest (capitainerie)

Les Marchés : le dimanche sur la rue du 11 Novembre et l'esplanade du Levant. Le samedi : place Jean Moulin, le mercredi : place du Valloné, le mard et le vendredi : avenue Donadéï.

Vence

Lors des événements organisés sur la voie publique et notamment Place du Grand Jardin, Place Clémenceau, Place Godeau, Tréteaux de Vence.

Saint-Cézaire-sur-Siagne

Lors des marchés organisés sur la place du Général de Gaulle, rue de la République, Boulevard Vourmes, placette des Ormeaux.

La Gaude

Lors du marché de Sainte Apolline et du marché Place Sciandra.

Zone commerciale des Nertières.

Biot

Lors de événements organisés sur la voie publique et notamment dans l'espace de plein air du Jardin Frédéric Mistral.

Sur les marchés hebdomadaires et les marchés d'animation locale.

Mougins

Tournamy - Val de Mougins : avenue de Tournamy, rond-point Tournamy, avenue Font Roubert, avenue Maréchal Juin.

Campane / Carimal : avenue Maréchal Juin, Carrefour blanchisserie, chemin de Carimaï.

Campelières / Blanchisserie : chemin des Campelières, avenue du Campon depuis le carrefour jusqu'au rond-point Churchill.

Le Vieux Village.

Saint basile / Tzanck : avenue Saint-Basile, avenue Maurice Donat.

Mougins le Haut : place des Arcades.