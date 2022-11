Huit milliards de Terriens mardi : FB Gard Lozère en direct de la maternité du CHU de Nîmes dès 6h

Avoir un bébé : quelle plus fantastique aventure ? Alors que, selon les dernières projections des Nations Unies, le seuil des huit milliards d'habitants sur Terre sera dépassé ce mardi, France Bleu Gard Lozère a choisi de vivre ce moment au... tout début de la vie. Toute la matinale ce mardi, entre 6h et 9h, restez avec nous, et plongeons ensemble au cœur du service maternité du CHU de Nîmes, qui a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes. Nous accompagnerons le personnel qui aura passé la nuit avec les familles, la relève à 7h, les jeunes mamans et papas, celles et ceux qui attendent encore l'heureux événement.

Avec, nous, notamment en direct à 7h45 : le docteur Vincent Letouzey, chef service Pôle Femmes-enfants, service gynéco-obstétrique au CHU Carémeau.

A 8h15 : Stéphanie Huberlant, Maitre de conférences des Universités - Praticien Hospitalier Gynécologue Obstétricien. Responsable clinique du centre d Aide Médicale à la Procréation du CHU Caremeau, à Nîmes

Et toute la matinée, appelez-nous : racontez nous vos souvenirs, la naissance de vos enfants ! Dites-nous aussi si, au contraire, face aux changements climatiques, vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant.

Le numéro : 04 66 21 36 37, entre 6h et 9h