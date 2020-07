Huit nouveaux cas de Covid-19 depuis lundi dans les Pyrénées-Orientales, deux hospitalisations

Pour la première fois depuis quinze jours, l'Agence régionale de santé d'Occitanie annonce que de nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dans les Pyrénées-Orientales. Huit cas ont ainsi été découverts depuis le début de la semaine, dont deux ont mené à la fermeture préventive de la crèche de Baho.

Deux malades ont dû être hospitalisés, alors que les derniers patients dans le département étaient sortis le 26 juin.

À l'échelle de l'Occitanie, 47 personnes sont hospitalisées, dont 8 en réanimation, des chiffres en baisse. Le bilan régional fait état d'un mort de plus, pour un total de 513.

Les autorités sanitaires rappellent l'importance de respecter les gestes barrières et de porter un masque dans les lieux clos et fréquentés, surtout avec l'arrivée des vacanciers, et au regard de la situation en Catalogne du sud.

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, fait savoir que la ville de Perpignan dispose d’un stock de 253 970 masques chirurgicaux, et de 288 500 masques en tissu. La mairie s’apprête à passer commande de masques FFP2, actuellement en pénurie.