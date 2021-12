Hussein Yassine, l'homme qui veut redonner à l'hôpital de Laval ses lettres de noblesse

Le 14 décembre dernier, les membres de la Commission Médicale d'Établissement ont élu le docteur Hussein Yassine comme président. Un mandat de quatre ans, durant lequel ce médecin sera secondé par le docteur Hélène Foubert. Une CME est une instance représentative de la communauté médicale, pharmaceutique et odontologique. Elle participe à la prise de décisions stratégiques pour le centre hospitalier de Laval.

À 51 ans, celui qui est aussi chef du service de réanimation dans l'hôpital n'ignore pas que le chantier est vaste. La crise de la Covid-19 a aggravé certaines difficultés à l'hôpital, mais le docteur Yassine souhaite aussi démontrer les forces du centre hospitalier et le rendre plus attractif.

Cela passe d'abord par une meilleure communication auprès du grand public. "Nous avons 163 médecins spécialistes de grande compétence ici. On a de nombreux collègues qui sont arrivés en chirurgie orthopédique et viscérale par exemple. La néphrologie marche aussi très bien avec la dialyse et nous aurons en début d'année le savoir-faire sur la dialyse péritonéale. En diabétologie, des professionnels viennent d'arriver, dont un trentenaire qui vient d'être recruté et qui a été formé au CHU de Rennes avec de très haute compétence" énumère le président de la CME.

Le nouveau directeur arrive

Le docteur Yassine souhaite donc une plus grande utilisation des réseaux sociaux, des moyens de communication. L'objectif est ainsi de réduire le "taux de fuites", c'est à dire le nombre de patients mayennais qui vont se faire soigner dans les départements voisins. Un taux que la Chambre Régionale des Comptes jugeait "élevé" dans un rapport en 2016.

D'après le docteur, cela passe aussi par des bâtiments plus modernes. "Nous avons un hôpital qui a presque 50 ans et qui nous a rendu service, mais il faut probablement avoir un hôpital tout neuf pour redynamiser et lui redonner ses lettres de noblesse. Et puis, offrir aux spécialistes un plateau technique encore plus efficace" note le soignant.

Le chantier est donc immense, les défis nombreux, à l'heure où la crise sanitaire sévit toujours. Dès janvier 2022, la CME se mettra au travail avec le nouveau directeur du centre hospitalier de Laval. Son nom devrait être dévoilé début janvier. Trois candidats se sont déclarés pour le moment. Les conclusions du médiateur dans le dossier de la coopération entre les hôpitaux de Mayenne et Laval seront aussi lues avec attention. Là encore, elles devraient être dévoilées début janvier.