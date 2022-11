Hutan ou Pasai : c'est à nous de choisir le prénom du tigre de Sumatra, dernier né du zoo d'Amiens

C'est l'habitude à chaque naissance, et c'est à chaque fois très attendu : le zoo d'Amiens demande aux internautes de choisir un prénom pour le jeune tigre de Sumatra né le 17 septembre 2022 dernier.

ⓘ Publicité

Les soigneurs du parc ont pris le temps de réfléchir et nous demandent de trancher entre deux propositions :

" Hutan , qui se prononce "Outanne", et qui signifie "forêt" en langue malaisienne."

, qui se prononce "Outanne", et qui signifie "forêt" en langue malaisienne." "Pasai, qui se prononce "Passaille", et qui est le nom d'un ancien royaume au nord de l'île de Sumatra."

Le zoo d'Amiens donne jusqu'au lundi 14 novembre, 17h, pour se décider. On peut voter sur la page Facebook du zoo d'Amiens, en jouant sur les émoticônes (pour Hutan, cliquer sur le pouce, et pour Pasai, cliquez sur le cœur).

Pour rappel, la naissance d'un tigre de Sumatra est un événement exceptionnel dans un zoo français. "Avec la perte de leur habitat et le braconnage, toutes les espèces de tigres sur notre planète sont en danger d’extinction. Le tigre de Sumatra est la plus menacée d'entre elles puisqu'il est classé en danger critique d’extinction par la liste rouge de l'UICN. En effet, il n’en subsiste plus qu’environ 400 individus répartis dans cinq zones protégées - mais isolées les unes des autres - de l'île indonésienne", explique le parc.