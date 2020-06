Hydroxychloroquine : la revue The Lancet prend ses distances avec une étude publiée dans ses colonnes

Après avoir publié une étude remettant en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19, la prestigieuse revue médicale The Lancet a reconnu mardi dans un avertissement formel que "d'importantes questions" planaient à son sujet.

L'étude publiée le 22 mai dans The Lancet avait notamment conduit la France à interdire l'hydroxychloroquine à l’hôpital pour traiter le Covid-19. Dans un avertissement publié mardi 2 juin, la prestigieuse revue médicale britannique a pris ses distances avec les auteurs de l'article, estimant que l'étude, controversée, soulevaient "d'importantes questions scientifiques".

S’appuyant sur 96.000 dossiers médicaux électroniques de malades hospitalisés à cause du Covid-19, l'étude suggérait que les traitements à la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine, combinées ou non à des antibiotiques comme l’azithromycine, étaient peu efficaces voire néfastes, des patients présentant un taux de mortalité supérieur et plus d’arythmies cardiaques.

Une société d'analyse de données de santé controversée

L'article a eu un retentissement mondial et poussé l'OMS (Organisation mondiale de la santé) à suspendre les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Mais dès sa parution, de nombreux chercheurs, y compris des scientifiques sceptiques sur l'intérêt de la molécule contre le coronavirus, ont exprimé leurs doutes. Méthodologie, intégrité des données... dans une lettre ouverte publiée le 28 mai, des dizaines de spécialistes ont ainsi dressé une longue liste des points problématiques, soulignant, entre autres, les incohérences dans les doses administrées dans certains pays et pointant le refus des auteurs de donner accès aux données brutes.

Ces dernières ont été recueillies par Surgisphere. La société, qui se présente comme une entreprise spécialisée dans l'analyse de données de santé basée aux Etats-Unis, est impliquée dans une autre étude sur le Covid-19 publiée cette fois dans la revue médicale le New England Journal of Medicine (NEJM). L'article a également fait l'objet d'un avertissement.

Dans son communiqué de mardi, The Lancet rappelle qu'un "audit indépendant sur la provenance et la validité des données a été demandé par les auteurs non affiliés à Surgisphere et est en cours, avec des résultats attendus très prochainement". "Ce n'est pas assez, nous avons besoin d'une vraie évaluation indépendante", a réagi sur Twitter le chercheur James Watson, l'un des initiateurs de la lettre ouverte. "Des doutes planent sur l'intégrité de l'étude du Lancet. Rétrospectivement, il semble que les décideurs politiques se soient trop appuyés sur ce papier", a pour sa part commenté le professeur Stephen Evans, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. "Le château de cartes s'effondre", a réagi mercredi le Pr Didier Raoult, fervent défenseur de l'hydroxychloroquine. Lors de sa parution, il avait qualifié l'étude de "foireuse" et estimé qu'elle avait été réalisée par des "pieds nickelés".