"Il a réalisé son rêve d'un hôpital moderne" : Périgueux rend hommage à l'un des fondateurs de son hôpital

Son nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant, l'hôpital de Périgueux a porté son nom pendant près de 30 ans. René Dujarric de la Rivière a été l'un des pontes de l'institut Pasteur dans l'entre-deux guerres, et sans lui, l'actuel hôpital n'aurait probablement pas existé. Une plaque en son honneur est inaugurée ce samedi 22 avril au bâtiment A de l'hôpital, le bâtiment historique en béton armé, qui portera désormais le nom de bâtiment Dujarric de la Rivière.

Originaire d'Excideuil, cet enfant d'une famille Périgourdine fait de brillantes études de médecine et entre en 1911 à l'institut Pasteur à Paris. Il deviendra un brillant biologiste, virologue et mycologue, jusqu'à présider l'Académie des sciences dans l'entre-deux guerres.

Le docteur Dujarric de la Rivière a été l'un des grands chercheurs de l'institut Pasteur dans l'entre-deux guerres. - Archives DR

L'hôpital financé avec l'argent du PMU

"Avant l'hôpital de Périgueux était en ville, sur la place Badinter, mais c'était un vieux bâtiment vétuste et trop petit. Le projet d'un nouvel hôpital datait des années 1850", raconte Jean-Marie Cazauran, pédiatre pendant plus de 30 ans à la maternité de Périgueux, ancien président de la commission médicale, et fin connaisseur de l'histoire de l'hôpital. "Dujarric de la Rivière, de par ses fonctions nationales, et parce qu'il était originaire du Périgord, a pris les choses en main. Il dit dans ses mémoire : j'étais content de réaliser mon rêve d'un hôpital moderne."

Le docteur Dujarric débloque l'argent pour construire l'hôpital. Une fortune, l'équivalent de 60 millions d'euros d'aujourd'hui, pris à l'époque sur les recettes du PMU. Le Périgourdin expatrié à Paris veut que "son" Périgord ait un hôpital de pointe. Spécialiste de l'hygiène médical, il imagine des blocs opératoires ultra-modernes pour l'époque : ventilation, salle de préparation, et même des pédales pour ouvrir les portes et éviter de toucher les poignées.

L'hôpital juste après-guerre sur la colline de la route de Paris, construit sur le terrain donné par un médecin généraliste de Périgueux. - Archives DR

Le bâtiment historique renommé en son honneur

A l'inauguration en 1953, on donne à l'hôpital le nom de Dujarric de la Rivière, qu'il va garder jusque dans les années 80. Depuis, le bâtiment A, bâtiment historique en béton armé, a beaucoup vieilli. Les derniers lits d'hospitalisation sont parti l'an dernier. Sa destruction, plusieurs fois évoquée, s'est heurtée à son caractère emblématique de la ville. Il a même été classé au patrimoine du XXe siècle.

Ce samedi 22 avril, le vieux bâtiment va reprendre le nom de René Dujarric de la Rivière. L'inauguration de la plaque a lieu à 11 heures, avant un colloque organisé l'après-midi (14h30) à la médiathèque de Périgueux avec des historiens et des médecins, dont le docteur Cazauran, qui vont raconter la vie du docteur Dujarric et l'histoire de l'hôpital. Le programme est à retrouver sur le site de la Société historique et archéologique du Périgord.