"Il doit aussi couvrir le nez" : les conseils d'une hygiéniste du CHRU de Nancy pour bien porter son masque

A partir de ce lundi, le masque sera obligatoire dans les transports en commun. Si vous ne l'avez pas, un contrôleur pourrait bien vous verbaliser. Encore faut-il le porter correctement pour qu'il reste efficace le plus longtemps possible.

"Se laver les mains et prendre le masque par les élastiques"

Dans la rue, certains ne se couvrent que la bouche et oublient le nez. D'autres n'arrêtent pas de le toucher pour le remettre en place, et là encore, cela anéanti toute protection. Quels sont les bons gestes à adopter ? Le docteur Julie Lizon vous répond. Elle est membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène au CHRU de Nancy.

"La première étape c'est d'avoir les mains propres, explique la pharmacienne. Il faut se les laver avant de positionner le masque. Soit avec de l'eau et du savon soit avec une solution hydro-alcoolique. Ensuite il faut le manipuler par les élastiques sans toucher les parties filtrantes. Le masque doit couvrir correctement le nez, la bouche et le menton. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un masque en dessous du nez. Il faut couvrir l'ensemble du bas du visage pour qu'il reste totalement efficace. A partie de ce moment-là, il faut éviter de toucher son masque. S'il est bien positionner, on peut le garder pendant quatre heures. Si on doit l'enlever, mieux vaut l'enlever totalement plutôt que de le manipuler."

Quand vous ôtez le masque, c'est le même principe : il faut le tenir par les élastiques, là encore avec des mains propres. Évitez à tout prix de toucher le tissu. Le mieux, c'est de mettre le masque directement dans la machine à laver, ou alors dans un petit sac plastique fermé avant de rentrer à la maison. Pour le programme de la machine à laver : comptez 60 degrés pendant 30 minutes.

On se touche le visage jusqu'à 3.000 fois par jour !

Le docteur Lizon confirme donc qu'il faut manipuler son masque le moins possible. Pas évident quand on sait qu'une personne se touche le visage jusqu'à 3.000 fois par jour, sans forcément s'en rendre compte. "Ce sont des gestes incontrôlables et inconscients. Et c'est ça le risque : c'est d'avoir les mains souillées et de les porter au visage. Il faut donc se laver très régulièrement les mains."

La pharmacienne hygiéniste rappelle également que le port des gants ne sert pas à grand chose pour le grand public. En touchant une surface contaminée, on fait tout autant circuler le virus et on risque toujours de se toucher le visage avec. Selon le Docteur Julie Lizon, le lavage des mains au savon reste le plus efficace.