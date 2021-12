Il est désormais interdit de fumer aux abords des écoles de Ballan-Miré

Des espaces sans tabac ont été inaugurés aux abords des écoles de Ballan-Miré (Indre-et-Loire), après la sortie des classes ce vendredi. "Nous avons pris cette décision en partenariat avec la Ligue contre le cancer, qui est finalement une décision de bon sens", explique Thierry Chailloux, le maire de la commune.

L'édile souhaitait y aller progressivement. Dans un premier temps, il envisageait d'interdire la consommation de tabac aux abords d'une école. "Avec mon équipe, nous avons naturellement travaillé avec les parents d'élèves et lorsque nous leur avons présenté notre projet, il a été dit mais 'pourquoi faire qu'une école et pas les trois écoles".

Une mesure bien accueillie

Rémi estime que cela devrait aller de soi. "Cela me paraît assez logique. Chacun fait ce qu'il veut mais ce n'est pas un très bon exemple à montrer aux enfants. Personnellement, si mes parents n'avaient pas fumé devant moi, je n'aurais sans doute jamais commencé à fumer à 18-19 ans". Yolande veut elle se protéger et protéger son fils du tabagisme passif. "Les parents qui fument en attendant les enfants me gênent. On attend tous au même endroit. Je ne fume pas, ce n'est pas bon pour la santé des enfants. Donc ça me gêne", insiste-t-elle.

Loïc Vaillant, président de la Ligue contre le cancer en Indre-et-Loire pense que cette interdiction de fumer aux abords des écoles sera respectée. "Il y a déjà trois espaces sans tabac en Indre-et-Loire, à Ligueil, Descartes et à Larçay. Nous avons eu des retours très positifs : on sait que les parents, y compris ceux qui fument sont favorables à cette mesure".

La Ligue contre le cancer demande la généralisation de la mesure à tous les établissements scolaires de France

L'association demande la généralisation de l'interdiction de fumer à proximité des "61510 établissement scolaires français" car "une génération sans tabac dès 2030 est possible à condition d'agir dès maintenant". Loïc Vaillant rappelle qu'il y avait "une diminution du tabagisme en France depuis cinq à six ans. La Covid nous a un peu coupé l'élan, mais toutes ces petites mesures permettent de réduire le nombre de fumeurs". Selon lui, il faut que les enfants, dès le plus jeune âge, comprennent que le tabac "ce n'est pas normal". 200.000 jeunes commencent à fumer chaque année en France.

Selon la Ligue contre le cancer, le tabac tue tous les ans 75.000 personnes en France, dont 45.000 des suites d'un cancer.