"Il est logique" d'élargir la troisième dose de vaccin à tous selon Laure Lefebvre, médecin à Louviers

Alors que la cinquième vague du Covid-19 grossit de jours en jours, le gouvernement décide de réagir pour tenter d'endiguer le nombre de contaminations.

La dose de rappel est donc élargie à tous les adultes, dès ce samedi 27 novembre. Si votre dernière dose date de plus de cinq mois, vous pouvez vous faire vacciner à nouveau. Attention, si vous ne la faites pas, votre pass sanitaire sera désactivé au bout de sept mois prévient le gouvernement.

"On se rend bien compte que l'immunité diminue. On voit des malades qui ne sont pas que des personnes âgées. C'était attendu dans la profession", nous détaille Laure Lefebvre, médecin à Louviers, déléguée régionale du syndicat MG France, invitée de France Bleu Normandie. "On a commencé avec les plus âgés, là, les plus jeunes commencent à arriver à cette barrière des six mois après la dernière dose, donc c'est logique d'élargir."

Une dose pour tous, même pour ceux qui ont été contaminés

Une nouvelle dose, qu'il faut bien faire, même si l'on a déjà été contaminé au Covid-19 : "Il faut l'appeler dose de rappel, et non troisième dose. En fait on considère que si l'on a eu le Covid, c'est comme une première dose. On relance les doses d'anticorps pour essayer de répondre au mieux aux questions que posent le vaccin."

Un rappel très demandé, sur la seule journée du jeudi 25 novembre, jour des annonces, 1,25 million de personnes ont pris un rendez-vous sur le site Doctolib.