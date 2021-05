Déconfinement : "trop tôt pour lever les mesures sanitaires" estime un médecin de l'hôpital de Château-Gontier

Nous sommes enfin fixés. Le Chef de l'Etat a dévoilé le calendrier de déconfinement ce jeudi 29 avril, et cela commence dès ce lundi 3 mai, avec la fin des 10 kilomètres. Deuxième étape : le 19 mai avec la réouverture des terrasses et lieux culturels, le 9 juin avec celle des cafés et restaurants et puis, fini le couvre-feu à partir du 30 juin.

Mais cela va trop vite, bien trop vite pour Mohammed Nouri, médecin anesthésiste à l'hôpital du Haut-Anjou, surtout, vu la situation sanitaire dans le Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne. Mercredi 28 avril, le taux d'incidence y était de 430 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Un reconfinement après le déconfinement ?

"Il est trop tôt pour lever les mesures sanitaires qui déjà, n'avaient pas été prises assez tôt et qui n'étaient pas assez serrées. J'ai peur que cela entraîne de _la déception chez la population si les taux se dégradent_, comme il est fort probable de le suspecter. En Mayenne, notre réanimation est à saturation donc est-ce-qu'on aura la capacité de prendre de nouveaux patients ? J'en doute, il faudra alors peut-être reconfiner", explique Mohammed Nouri.

On aura une immunité collective en octobre

Il craint un rebond de l'épidémie aussi parce que, d'après lui, la vaccination ne suit pas. C'est trop lent, notamment dans le Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"On a vu l'exemple d'Israël ou de l'Angleterre, si on accélère le rythme de vaccination, c'est la clé de la réussite. Actuellement, _le seul facteur bloquant, ce sont les doses. On n'en a pas_. Au centre de vaccination de Château-Gontier par exemple, on l'a dimensionné pour 3.500 doses par semaine. Actuellement, on est très, très loin du compte. C'est lent et si on continue à ce rythme, on aura une immunité collective seulement en octobre ou novembre", estime ce médecin anesthésiste.