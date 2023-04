Il faudra appeler le 15 pendant cinq nuits pour pouvoir entrer aux urgences à Bergerac

Il faudra passer par le 15 pour pouvoir accéder aux urgences pendant plusieurs soirées et nuits.

Le maintien de l'accueil est compliqué à l'hôpital de Bergerac pendant la période entre ce vendredi 28 avril et jusqu'au dimanche 7 mai. La direction annonce qu'elle ferme l'accueil de ses urgences durant cinq soirées et nuits. Il s'agit de nuits isolées sauf pour celles entre le jeudi 4 et le dimanche 7 mai.

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 avril, de 18h à 8h30

Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai, de 18h à 8h30

Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai, de 18h à 8h30

Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mai, de 18h à 8h30

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai, de 18h à 8h30

Pendant ces périodes, il faut obligatoirement appeler le 15 qui va déterminer si vous pouvez entrer et vous faire soigner aux urgences de l'hôpital de Bergerac ou si vous devez attendre le lendemain pour voir votre médecin généraliste.