Il faudra appeler le 15 pour accéder aux urgences de Sarlat pour deux jours cette fin de semaine

Les urgences de l'hôpital de Sarlat sont très souvent "régulées" par le centre 15 depuis un an.

Les Périgourdins s'y perdent, mais ils commencent à avoir l'habitude. Il faudra de nouveau appeler le 15 plutôt que de se rendre directement à l'accueil des urgences de l'hôpital de Sarlat en cas de problème de santé, à partir de ce jeudi 4 mai 8h30 jusqu'à vendredi 5 mai 8h30, puis de samedi 6 mai 8h30 à dimanche 7 mai 8h30.

Si vous vous présentez aux urgences, on vous demandera d'appeler le 15 au lieu d'entrer directement. Au téléphone, les opérateurs du SAMU pourront vous envoyer une ambulance pour aller aux urgences, vous passer un médecin généraliste de garde au téléphone, ou vous fixer un rendez-vous pour plus tard.

Vers une régulation toutes les nuits

Le manque de médecins urgentistes provoque des périodes de "régulation" de plus en plus fréquentes depuis un an dans les hôpitaux de Dordogne.

L'Agence régionale de santé est en train d'organiser une régulation par le centre 15 pérenne dans les hôpitaux de Dordogne, toutes les nuits. Elle pourrait être mise en place avant l'été.